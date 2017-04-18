Около 4 тысяч южно-казахстанских учащихся посетят выставку EXPO-2017

От Южно-Казахстанской области 3750 учащихся посетят проект, который имеет особое значение для нашей страны. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила директор областной станции юных туристов Сауле Омирбаева, передает пресс-служба акима области.

По ее словам, со стороны областного управления образования ведется работа по организации посещения выставки «ЭКСПО - 2017» детей с ограниченными возможностями, отличников учебы и победителей олимпиад.

Кроме того, областным управлением координации занятости и социальных программ прорабатывается вопрос посещения выставки 139 пенсионеров и граждан с ограниченными возможностями.

Наряду с этим, заместитель руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максат Мырзабаев сообщил, что с 15 апреля в продажу поступили билеты на поезда и самолеты для желающих посетить выставку. Также, он проинформировал, что из них 15% доберутся на самолетах, а некоторые поездом, эти билеты уже заранее забронированы. Более того, к поездам, следующим в напралении столицы, в их состав включат дополнительные вагоны.

«Мы готовим 16 750 мест для передвижения во время выставки. Вместе с тем, для перевозки участников выставки в г.Астана, дополнительно готовы 10 автобусов, вместимостью 45 мест и 9 непостоянных компаний-перевозчиков, имеющие лицензии», - сказал М.Мырзабаев.

В целом, на сегодня в Южном Казахстане ведутся подготовительные мероприятия и активная работа по пропаганде среди населения международной специализированной выставки.