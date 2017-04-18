Как зарегистрировать товарный знак - советы предпринимателям

Официальный представитель Министерства юстиции РК Олжас Рамазанов на своей странице в Facebook рассказал, что необходимо сделать, чтобы зарегистрировать товарный знак необходимо оформить заявку и подать ее в Национальный институт интеллектуальной собственности Минюстиции, передает Zakon.kz

Требования к заявке на регистрацию товарного знака установлены статьей 9 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

1. Заявка должна относиться к одному товарному знаку.

2. Заявка должна быть представлена на типовом бланке и содержать:

1) просьбу о проведении экспертизы обозначения с указанием заявителя, а также его местонахождения или местожительства;

2) заявляемое обозначение;

3) перечень товаров и (или) услуг в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг.

3. К заявке должны быть приложены:

1) документ, подтверждающий оплату услуг экспертной организации по проведению экспертизы. Размер оплаты устанавливается в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) доверенность, в случае ведения делопроизводства через представителя;

3) устав коллективного товарного знака (в случае подачи заявки на коллективный товарный знак), включающий наименование организации, уполномоченной зарегистрировать коллективный товарный знак на свое имя, цель регистрации этого знака, перечень субъектов, имеющих право на пользование этим знаком, перечень и единые качества или иные характеристики товаров и услуг, которые будут обозначаться коллективным товарным знаком, условия его использования, порядок контроля за его использованием, ответственность за нарушение положений устава коллективного товарного знака.

Экспертиза заявки проводится РГП «НИИС» поэтапно: предварительная экспертиза и полная экспертиза (сроки экспертизы установлены статьей 11 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»).

Согласно пункту 1 статьи 12 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» по результатам предварительной экспертизы заявителю сообщается о принятии заявки либо об отказе в принятии заявки к рассмотрению в виде мотивированного заключения.

Согласно пункту 3 статьи 12 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» по результатам полной экспертизы уполномоченный орган (Министерство юстиции Республики Казахстан) принимает решение о регистрации товарного знака или об отказе в регистрации.

Факт регистрации товарного знака подтверждает выписка из Государственного реестра товарных знаков (пункт 2 статьи 14 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»).

Согласно статье 45 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» за совершение уполномоченным органом (Министерством юстиции) действий по выдаче охранных документов взимается государственная пошлина в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

Оплата за совершение юридически значимых действий, связанных с регистрацией товарного знака устанавливается «Ценами на работы и услуги, реализуемыми Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан», утвержденные приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 368.

Сроки экспертизы:

предварительная экспертиза - в течение одного месяца с даты поступления заявки, полная экспертиза - в течение девяти месяцев с даты подачи заявки. По письменному ходатайству заявителя, при условии дополнительной оплаты, полная экспертиза заявки на товарный знак проводится раньше указанных сроков, но не ранее шести месяцев с даты подачи заявки (статья 11 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»).