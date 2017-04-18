Карагандинские рэп-исполнители посвятили песню бойцу М-1 вице-чемпиону мира Сергею Морозову

22 апреля в Назрани (Ингушетия) состоится 76 турнир по смешанным единоборствам в рамках серии турниров M-1 Challenge, прямую трансляцию которого можно будет увидеть на Первом канале Евразия в 23:00.

Фанаты талантливого спортсмена, казахстанские рэп-исполнители из Караганды Акежан Лукпанов и Антон Зенин записали песню и сняли клип в поддержку спортсмена. Патриотичное видео, по их замыслу, должно вдохновить казахстанцев болеть за своего земляка, передает zakon.kz





Напомним, 22 апреля в Назрани (Ингушетия) состоится 76 турнир по смешанным единоборствам в рамках серии турниров M-1 Challenge, прямую трансляцию которого можно будет увидеть на Первом канале Евразия в 23:00. На турнире за честь Казахстана будет выступать вице-чемпион мира по смешанным единоборствам Сергей Морозов. Он, кстати, стал одним из немногих отечественных спортсменов, которым были посвящены песни. Хотя, стоит отметить, бойцы нашей Федерации ММА уже не в первый раз вдохновляют казахстанских музыкантов.





Федерация ММА Казахстана также разместила клип на своем канале в Youtube.









- Все случилось очень быстро, - объяснил Антон, известный своим почитателям как B.u.ll.d.o.G, - мой друг Акежан написал мне сообщение: вот классный парень, отлично дерется. Но у него поддержки мало. Давай напишем для него песню. Сначала мы связались с Сергеем, спросили, не против ли он, если мы напишем песню. И можем ли использовать кадры его боев. Он очень обрадовался, согласился. Это мотивационная песня, в ней не только наша поддержка бойцу, но и патриотичные слова о Казахстане. Словом, она должна заряжать на победу. А идея видео родилась практически на ходу...

Рэпер Акежан DIEZO Лукпанов:





- Я сам занимался два года боевыми искусствами, и мне это интересно. Я слежу за Сергеем Морозовым, он мне очень нравится, как спортсмен, я очень болею за него. Нам с Антоном нравится его манера боя и сам он, как человек, его характер. Несмотря на то, что Сергей первый из казахстанских спортсменов, подписавший контракт с М1 Global, он при этом простой, совсем не "звездный", очень открытый и хороший человек. Мы хотели его по-настоящему поддержать.





Вообще у нас с Антоном много песен, где мы отрицаем алкоголь, наркотики и все, что приводит к саморазрушению. А такие люди, как Сергей Морозов, могут стать отличным примером для всех. Надеюсь, наша песня в этом поможет.





Еще я знаю, что Сергей собирается под нашу песню выходить на ринг. Нам позвонила его жена и специально просила ссылку на ролик в Youtube. Словом, мы призываем всех казахстанцев болеть за Сергея Морозова!





Поддержать нашего спортсмена и увидеть самые зрелищные бои в прямом эфире можно будет 22 апреля в 23:00 на Первом канале Евразия.



