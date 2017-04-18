Об оспаривании действий госорганов





Решения, действия государственных органов, должностных лиц могут быть обжалованы в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав, свобод и законных интересов. По ходатайству заявителя пропущенный срок может быть восстановлен.

В подсудность суда г. Астаны гражданским процессуальным законодательством отнесено рассмотрение инвестиционных споров и споров, вытекающих из деятельности инвесторов.

Основная часть гражданских дел возбуждена по заявлениям инвесторов, поданных в порядке гл. 29 ГПК. Так, из поступивших 44 заявлений в суд, 24 - поданы инвесторами, которыми оспаривались уведомления, вынесенные по результатам налоговых, таможенных проверок, действия и приказы уполномоченных органов в области естественных монополий, экологического законодательства.

Предпринимательский кодекс в ст. 157 дает право проверяемым субъектам обжаловать решения, действия органов контроля и надзора в суд. Вместе с тем в Экологическом кодексе и Кодексе «О таможенном деле» предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования спора. Поэтому при решении вопроса о принятии заявления к производству суда и возбуждении гражданского дела, суд в случае обжалования действий экологических инспекторов или результатов проверки в сфере таможенного дела проверяет соблюдение досудебного порядка урегулирования спора. В случае его несоблюдения, заявление возвращается, если возбуждено гражданское дело, то заявление оставляется без рассмотрения. Вместе с тем по правилам гл. 29 ГПК не подлежат рассмотрению заявления об обжаловании действий органа, осуществляющего производство по делу об административном производстве, так же, как и решения госорганов, подлежащие рассмотрению судом в порядке, определенном УПК и КоАП РК.

К примеру, по результатам проведенного расследования нарушений законодательства в области защиты конкуренции должностное лицо антимонопольного органа готовит заключение, на основании которого данный орган принимает соответствующее решение о прекращении расследования, возбуждении дела об административном правонарушении, передаче материалов в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела и т.д.

Если принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении, составляется протокол в отношении проверяемого субъекта. В силу требований ст. 65 Закона РК «О правовых актах» правовой акт - приказ прекращает свое действие с момента исполнения его требований лицами, которым он адресован. Следовательно, заявление об оспаривании такого приказа не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, доводы о несогласии с выявленными нарушениями законодательства проверяемый субъект вправе привести в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении.

Также не подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства заявления об оспаривании актов налоговых проверок, по результатам которых выставлены уведомления. В данной ситуации подлежит оспариванию уведомление. Акт проверки подлежит обжалованию, если налогоплательщик не согласен с его выводами, не повлекшими выставление уведомления.

Не подлежат обжалованию и решения вышестоящего уполномоченного органа, принятого по результатам рассмотрения жалобы проверяемого субъекта, так как данное решение не подпадает под критерии оснований, указанных в ст. 293 ГПК, поскольку не влечет правовых последствий для проверяемого субъекта.

Хотелось бы отметить, что сроки рассмотрения гражданских дел, возбужденных в порядке гл. 29 ГПК, сокращенные. Дело должно быть рассмотрено в месячный срок со дня окончания подготовки дела к слушанию, которая должна быть проведена в течение десяти рабочих дней со дня принятия заявления в производство.

Учитывая, что в порядке гл. 29 ГПК рассматриваются заявления об оспаривании уведомлений налоговых, таможенных органов, которые по своей категории являются сложными, предлагается увеличить сроки рассмотрения дел или их подготовки, возбужденных в порядке гл. 29 ГПК, либо рассмотрение заявлений об оспаривании уведомлений уполномоченных госорганов отнести к категории искового производства.