Ценам на нефть предсказали скачок до 65 долларов за баррель
18 апреля 2017, 14:04
Страны ОПЕК и государства, не входящие в картель, продлят глобальное соглашение о заморозке добычи сырья.
Стоимость нефти эталонного сорта Brent к концу 2017 года вырастет до 65 долларов за баррель. Об этом во вторник, 18 апреля, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз финансовой корпорации Citigroup, передает Лента.ру.
При этом цена техасской нефти WTI также поднимется на 10 долларов — в четвертом квартале котировки достигнут 62 долларов за бочку, считают аналитики.
Они полагают, что страны ОПЕК и государства, не входящие в картель, продлят глобальное соглашение о заморозке добычи сырья во второй половине 2017 года. Это позволит сгладить эффект от роста производства сланцевой нефти в США, вызванного дорожающей нефтью, на 6-9 месяцев.
Напомним, ОПЕК и еще несколько государств сократили нефтедобычу на полгода с 1 января. Договор об этом был достигнут между Россией, рядом стран и картелем в начале декабря 2016 года.
18 апреля в 10:35 мск, Brent на лондонской бирже ICE стоила 55,40 доллара за баррель. Она подорожала на 0,07 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии.
Месяцем ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что участники ОПЕК намерены продлить сделку по сокращению добычи на второе полугодие 2017 года.
Фото: Richard Drew / AP
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