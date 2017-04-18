Ценам на нефть предсказали скачок до 65 долларов за баррель

Страны ОПЕК и государства, не входящие в картель, продлят глобальное соглашение о заморозке добычи сырья.

Стоимость нефти эталонного сорта Brent к концу 2017 года вырастет до 65 долларов за баррель. Об этом во вторник, 18 апреля, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз финансовой корпорации Citigroup , передает , передает Лента.ру





При этом цена техасской нефти WTI также поднимется на 10 долларов — в четвертом квартале котировки достигнут 62 долларов за бочку, считают аналитики.





Они полагают, что страны ОПЕК и государства, не входящие в картель, продлят глобальное соглашение о заморозке добычи сырья во второй половине 2017 года. Это позволит сгладить эффект от роста производства сланцевой нефти в США, вызванного дорожающей нефтью, на 6-9 месяцев.





Напомним, ОПЕК и еще несколько государств сократили нефтедобычу на полгода с 1 января. Договор об этом был достигнут между Россией, рядом стран и картелем в начале декабря 2016 года.





18 апреля в 10:35 мск, Brent на лондонской бирже ICE стоила 55,40 доллара за баррель. Она подорожала на 0,07 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии.





Месяцем ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что участники ОПЕК намерены продлить сделку по сокращению добычи на второе полугодие 2017 года.



