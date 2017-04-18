В Караганде молодой человек покончил с собой при странных обстоятельствах

Реальных поводов для самоубийства молодой человек не имел. Он рос в благополучной и обеспеченной семье. После 9 класса поступил в политехнический колледж на железнодорожника, в этом сказывалось его желание пойти по стопам отца. Помимо учебы, находил время и на подработку.

- Дима не был проблемным ребенком. Занимался спортом и хорошо учился – с ним никогда не возникало трудностей. С куратором мы держали тесную связь. Она говорила: «Если будут какие-то проблемы, я вам сообщу, не переживайте», - делится мать парня Наталья Шматок.





Первые странности в поведении Димы обнаружились три года назад, когда он начал приходить домой в ссадинах и ушибах. От вопросов родителей парень отмахивался: «Не маленький уже, сам разберусь». Спустя время из дома пропала золотая печатка отца. Дима объяснил, что взял ее поносить и потерял. Родители не верили в отговорки, но старались не вмешиваться в дела сына. Парень раскололся, когда в доме в очередной раз случилась пропажа – исчезли 30 тысяч тенге. Молодой человек рассказал, что отдал деньги парню по имени Азамат, чтобы тот заплатил за аренду квартиры.





Родители подозревают, что их сын ушел из жизни не по своей воле – ему помогли. В Сортировке промышляет рэкетом банда из семи молодых людей, которые собираются в подвале многоэтажки по адресу улица Дружбы, 117 А. На молодежном сленге место сбора называется «Бомба».





В тот злополучный вечер Дима вышел из дома, сообщив родителям, что скоро вернется. Мама и папа теперь точно уверены: направился он именно туда. Спустя какое-то время сын перестал отвечать на сообщения и звонки. Взрослые не сразу сообразили, что с Димой может быть что-то не так. На следующее утро отец нашел его мертвым в гараже.





О том, что в Сортировке орудует молодежная банда, знает весь поселок, но многие боятся заявлять об этом открыто. Парни держат в страхе всю округу - не только своих сверстников, но даже взрослых.





- Из раза в раз они кого-то вылавливают и с кого-то что-то имеют, - говорит Наталья Шматок. - Якобы они в этом подвале занимаются спортом. На самом деле они туда зазывают молодежь, и все что хотят, то и творят.





По словам женщины, некоторые из семи молодых людей не имеют матерей, но лишились они их в совершеннолетнем возрасте. Остальные ребята воспитывались в полных семьях.





- У двоих точно матерей нет. У остальных есть и мамы, и папы, но они, как и мы, до последнего момента не знали, что и как. Молодежь рано взрослеет: «Мы сами все, мы разберемся», - конкретизирует она.





Родителям очень тяжело жить рядом с людьми, которые, предположительно, довели их сына до суицида. Мать часто видит парней на улице, но еще ни разу ни с кем из них не вступала в диалог. По мнению женщины, им не так просто удается терроризировать местных жителей – за шайкой кто-то стоит.





- Я не думаю, что Сергей – их предводитель, самый старший. На каждую такую группировку есть кто-то еще выше. Возможно, кто-то более взрослый ими манипулирует. Я не знаю... – предполагает Наталья Шматок.

7 апреля родители сообщили о случившемся в полицию. В заявлении они указали имена семерых парней. До сих пор Наталья Шматок и ее муж не получили никаких вестей о ходе следствия, за исключением того, что у одного из семерых парней был изъят iPhone 6, принадлежащий Дмитрию Шматоку.





В пресс-службе ДВД Карагандинской области сообщили, что в настоящее время по данному случаю готовят ответ для СМИ.



