Утонувших 3-летнего ребенка и 25-летнего парня ищут в ЮКО

Спасатели настоятельно рекомендуют взрослым не оставлять без присмотра детей и не отпускать их одних на водоёмы.

Спасатели ЮКО ищут утонувших в реках Келес и Арысь людей , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на Оперативно-спасательный отряд ДЧС Южно-Казахстанской области.





16 апреля в Оперативно-спасательный отряд ЮКО поступило сообщение о том, что в селе Жамбыл сельского округа Дербисек Сарыагашского района в реке Келес, предположительно, утонул ребенок, 2014 года рождения. К месту происшествия выехало спасательное подразделение. Прибыв на место происшествия, спасатели приступили к водолазно-поисковым работам. Температура воды около 6-7 градусов, течение 1-8 м/с, видимость под водой нулевая. Ширина реки 30- 40 м, глубина – 5-6 м.









В поисковых работах задействованы аким сельского округа, сотрудники Управления по ЧС Сарыагашского района, родственники и местные жители.





В Отрарском районе в н.п. Ильич в реке Арысь продолжаются поиски предположительно утонувшего 10 апреля молодого человека, 1992 года рождения.









В обоих случаях во время водолазных работ поиски затрудняет сильное течение реки и мутная вода.



