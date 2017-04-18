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Утонувших 3-летнего ребенка и 25-летнего парня ищут в ЮКО

18 апреля 2017, 14:15

Спасатели настоятельно рекомендуют взрослым не оставлять без присмотра детей и не отпускать их одних на водоёмы.

Спасатели ЮКО ищут утонувших в реках Келес и Арысь людей, передает Zakon.kz со ссылкой на Оперативно-спасательный отряд ДЧС Южно-Казахстанской области.

16 апреля в Оперативно-спасательный отряд ЮКО поступило сообщение о том, что в селе Жамбыл сельского округа Дербисек Сарыагашского района в реке Келес, предположительно, утонул ребенок, 2014 года рождения. К месту происшествия выехало спасательное подразделение. Прибыв на место происшествия, спасатели приступили к водолазно-поисковым работам. Температура воды около 6-7 градусов, течение 1-8 м/с, видимость под водой нулевая. Ширина реки 30- 40 м, глубина – 5-6 м.



В поисковых работах задействованы аким сельского округа, сотрудники Управления по ЧС Сарыагашского района, родственники и местные жители.

В Отрарском районе в н.п. Ильич в реке Арысь продолжаются поиски предположительно утонувшего 10 апреля молодого человека, 1992 года рождения.



В обоих случаях во время водолазных работ поиски затрудняет сильное течение реки и мутная вода.



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