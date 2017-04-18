Автомобиль алматинца конфисковали за чужое преступление

Сотрудники юстиции изъяли автомобиль Александра (имя изменено по его просьбе — прим.) во вторник утром. Несколько месяцев алматинец скрывался от судебных исполнителей, потому что считает конфискацию семейного авто в доход государства несправедливой: преступления, из-за которого машину увезли на штрафстоянку, он не совершал.





Ранее сообщалось, что автомобиль, зарегистрированный на имя супруги, Александр дал знакомому во временное пользование в 2015 году. Через несколько месяцев мужчина обнаружил авто на штрафстоянке. Выяснилось, что Toyota RAV 4 у его знакомого, которого обвинили в убийстве, изъяли на время суда. Впрочем, тогда машину законным владельцам удалось забрать: Александр с женой написали заявление в РУВД и обязались не продавать ее до оглашения приговора.

Позже суд доказал как вину знакомого Александра в убийстве, так и то, что в чужой машине преступник перевозил жертву, а после убийства − тело. Отдельной строкой в приговоре суд предписал изъять автомобиль в доход государства как орудие преступления. Александра это не устроило, так как к имуществу преступника конфискат не относится, а убийство произошло не в машине и не посредством нее. Но письма в городскую прокуратуру, межрайонный суд по уголовным делам и Верховный суд с прошением об отмене решения по конфискации машины не помогли.



"Сегодня я выехал на работу. Где-то в восемь утра припарковался, ко мне подошел сотрудник полиции, представился, сказал, что машина конфискована. Подошел сотрудник департамента юстиции, начали забирать машину. Я попросил, чтобы машину оставили, они сказали: "Суд решил, мы изымаем". Я занимаюсь доставкой. Они ехали за мной, я в зеркало видел: машина едет, постоянно за мной поворачивает. Они сказали, что привлекли полицию, чтобы по камерам мой маршрут вычислили и время. Я сказал, что все инстанции не прошел, просил, чтобы машину оставили, но они сказали, что их не волнует это", — рассказывает Александр. Часть беседы он снял на камеру смартфона.

Сегодня доверенный человек в Астане должен был отнести письмо Александра в Генеральную прокуратуру с просьбой вынести протест на решение суда.

Как ранее объяснил адвокат Александра Максат Маратов, еще год назад суд не смог бы вынести решение о конфискации чужого имущества. Но с конца прошлого года это стало возможно — 25 ноября 2016 года нормативное постановление Верховного суда о судебной практике по делам об освобождении имущества от ареста утратило силу. По словам Маратова, это постановление убрали с определенной целью — некоторые недобросовестные лица пытались найти лазейку в законе и выводили имущество из списка конфискованного.

Источник: Sputnik Казахстан