В Казахстане разрабатывают технологии мониторинга природных биоопасностей

В настоящее время ведется активная работа в Павлодарской области по внедрению результатов космического мониторинга.

В лаборатории космического мониторинга сельскохозяйственного производства АО «Национальный центр космических исследований и технологий» Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК созданы технологии мониторинга природных биоопасностей на основе данных дистанционного зондирования Земли, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





«Необходимость данного проекта продиктована потребностью в заблаговременном предупреждении служб фитосанитарного контроля о наличии территорий с благоприятными условиями для возникновения высокой численности вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, - поясняется в сообщении. - Космические данные позволят наземным службам контроля за численностью вредителей оперативно обнаружить местоположение потенциально опасных территорий и своевременно отреагировать и принять меры».





По информации министерства, в настоящее время ведется активная работа в Павлодарской области по внедрению результатов космического мониторинга. В период массового размножения саранчовых (апрель-июнь 2017 года) наземные службы фитосанитарного контроля будут обеспечены картографическим материалом с указанием сельскохозяйственных угодий с благоприятными условиями для развития саранчи.





Полученные в ходе данной совместной работы результаты позволят на практике оценить эффект созданных технологий.



