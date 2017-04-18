Экибастузские опера нашли преступника, 19 лет назад подавшегося в бега после убийства
18 апреля 2017, 14:23
В последнее время он жил в Барнауле, где и был задержан.
В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» полицейскими установлен и задержан уголовный преступник, находившийся в розыске 19 лет, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД павлодарской области.
Экибастузскими оперативниками установлен и задержан уголовный преступник, который более 19 лет скрывался от следствия за совершение тяжкого преступления. Мужчина в далеком 1998 году одним выстрелом лишил жизни 44-летнего экибастузца, после чего подался в бега. Подозреваемый скрывался в разных городах Росийской Федерации, в последнее время жил в Барнауле, где и был задержан. В настоящее время содержится под стражей в Экибастузе. Следствие продолжается.
За прошедшую неделю по «горячим следам» раскрыто 138 преступлений. Стражами порядка установлены и задержаны 42-х и 52-летний жители Павлодара, совершившие в одном из сел Баянаульского района кражу прицепа от КамАЗа, который изъят при задержании подозреваемых. Проводится досудебное расследование по статье - кража.
При проведении профилактической отработки полицейскими выявлено и пресечено почти 5000 административных правонарушений. В том числе:
- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии (ст.608 КРКоАП) -77
- распитие алкогольных напитков на улице и в общественном месте (ст.440 КРКоАП)- 897
- нарушение правил благоустройства (ст.505 КРКоАП) -915
- нарушение правил пребывания в РК (ст.517 КРКоАП)- 95
- 330 фактов мелкого хулиганства (ст.434 КРКоАП)
- превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения (ст. 592 КРКоАП) - 401
- управления транспортным средством с непристегнутым ремнем безопасности (ст. 593 КРКоАП) - 490
- выезд на встречную полосу движения (ст. 596 КРКоАП) - 7
Напомним, что с 10 по 20 апреля т.г. на территории Павлодарской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Мероприятие несет преимущественно упреждающий характер. В связи с этим гостей и жителей области просим с пониманием относится к проводимым мероприятиям по обеспечению правопорядка, а также оказывать повсеместное содействие сотрудникам правоохранительных органов.
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