Арт-центр станет площадкой для мировой премьеры проекта «Grand Palais» «Artists and Robots»

В департаменте контента и организации мероприятий ЭКСПО-2017 ожидают, что пропускная способность арт-центра составит около 400 человек в час, и 432 тысячи человек за 93 дня.

Арт-центр на территории «Астана ЭКСПО-2017» соединит в себе самый известный в СНГ центр современного искусства «Garage» и объединение национальных музеев Франции Большого дворца «Grand Palais». Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в открывшемся медиа-центре ЭКСПО рассказал директор департамента контента и организаций мероприятий ЭКСПО Марат Омаров, передает корреспондент Zakon.kz





Арт-центр ЭКСПО будет представлять из себя двухэтажную экспозицию с разными тематиками, и двумя главными направленностями – образование и культура. На первом этаже будут проходить различные образовательные программы (лектории, кинозал, творческие мастерские, выставочное пространство, лаборатория для 12-ти молодых художников из Казахстана, под названием «Новые медиа»), на втором зрители смогут наблюдать за тем, как роботы, обладающие искусственным интеллектом, ваяют произведения искусства в проекте Большого дворца «Grand Palais» - «Artists and Robots». Причем, первыми в мире эту выставку смогут увидеть зрители «Астана ЭКСПО-2017».





«Здесь 17 художников из 13 стран мира, представят роботов в различных формах и вариациях, которые создают произведения искусства. Это вещи, которые никогда не делались, и мы получаем большой отклик во всем мире по этому поводу. Звездой этого проекта станет четырехметровый робот Кука, который создает скульптуры из цельных кусков материала. Все посетители ЭКСПО смогут прийти и увидеть процесс создания. Это искусство которое опережает наше время, наше развитие. И это не то, что мы можем увидеть в рядовых музеях» - рассказал Марат Омаров.





В департаменте контента и организации мероприятий ЭКСПО-2017 ожидают, что пропускная способность арт-центра составит около 400 человек в час, и 432 тысячи человек за 93 дня. К слову, полная программа мероприятий ЭКСПО будет готова уже в мае, и будет доступна на сайте выставки.









«Говоря о мероприятиях очень важно понять, что мы пытались учитывать все возрастные категории граждан от 4х лет. А арт-центр это один из объектов наследия выставки, а значит будет использоваться дальше. На данный момент мы готовим концепцию центра современного искусства, который продолжит свою работу на базе созданного пространства и инфраструктуры» - добавил он.





Культурно-развлекательная программа придерживается ценностей характерных для всех международных выставок - глобальное значение, уникальный опыт, партнерство, межкультурный диалог, взаимодействие, устойчивое развитие и радость, включая обучение в развлекательной форме. Традиционное же казахское искусство в полной мере представлено не будет.





«Мы не видим смысла выставлять на 2 дня картины или экспозиции из наших музеев, это будет лишь факт, что мы их представили, это не будет интересно, и мы не достигнем никаких поставленных целей. Но выстроить правильные сотрудничество между нашей арт-площадкой и музеями, это другой вопрос. Вы представляете какой произойдет взрыв сознания произойдет у 95% людей, которые зайдут на нашу площадку? Когда мы говорили с куратором музея «Grand Palais», когда они рассказывали о том, на что способны эти роботы, что они создают, это вызывает по меньшей мере восторг. Мы хотим завлечь людей в наш арт-центр и уже оттуда отправлять людей в музеи» - заключил Марат Омаров





Татьяна Ковалева, Астана



