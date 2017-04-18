Н.Назарбаев отправил поздравительную телеграмму Реджепу Тайипу Эрдогану

Я верю, что под Вашим руководством Турецкая Республика останется светским государством с прочным общественным согласием. - отметил Елбасы.

Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Турецкой Республики Реджеп Тайипа Эрдогана с успешным проведением общенародного референдума по внесению изменений в Конституцию страны, сообщает пресс-служба Акорды.





«Итоги референдума являются ярким свидетельством Вашего высокого авторитета среди народа Турции и поддержки Вашей политики, направленной на укрепление позиций страны на международной арене. Я верю, что под Вашим руководством Турецкая Республика останется светским государством с прочным общественным согласием, страной, имеющей свое значимое место в глобальной политике, которая внесет ещё больший вклад в сохранение стабильности в регионе.

Уверен, что сложившееся тесное сотрудничество между Казахстаном и Турцией будет продолжено в духе взаимопонимания во благо народа двух стран», - говорится в телеграмме.





Нурсултан Назарбаев пожелал Президенту Турецкой Республики больших успехов на его ответственном посту, а братскому народу Турции дальнейшего развития и процветания.



