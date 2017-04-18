Республиканскую трассу подтопило в Павлодарской области
18 апреля 2017, 14:32
Согласно информации спасателей, на опасном месте дежурят сотрудники дорожно-строительной компании ДЭУ-75: шесть человек и три единицы спецтехники и шести человек.
Талые воды переливаются через автодорогу в Баянаульском районе Павлодарской области, сообщает МИА «Казинформ».
Вода от тающих снегов подтопила дорогу в районе села Акмектеп Бирликского сельского округа Барнаульского района Павлодарской области и переливается через неё, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
Перелив через автотрассу республиканского значения, на 105 километре дороги Ульяновский-Керней-Калкаман, спасатели начали регистрировать ещё в девять часов утра.
«Происходит перелив талой воды через дорогу. Глубина перелива - 5 см, ширина - 60 метров. Дорога открыта, угрозы населенным пунктам нет», - отметила пресс-секретарь ведомства ДЧС Марал Сагинаева.
Проезжающие по дороге люди снимают на видео то, как автотрасса залита водой, и как они проезжают по залитой водой дороге. Согласно информации спасателей, на опасном месте дежурят сотрудники дорожно-строительной компании ДЭУ-75: шесть человек и три единицы спецтехники и шести человек.
Видео очевидцев
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