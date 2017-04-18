Республиканскую трассу подтопило в Павлодарской области

Вода от тающих снегов подтопила дорогу в районе села Акмектеп Бирликского сельского округа Барнаульского района Павлодарской области и переливается через неё, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.









Перелив через автотрассу республиканского значения, на 105 километре дороги Ульяновский-Керней-Калкаман, спасатели начали регистрировать ещё в девять часов утра.





«Происходит перелив талой воды через дорогу. Глубина перелива - 5 см, ширина - 60 метров. Дорога открыта, угрозы населенным пунктам нет», - отметила пресс-секретарь ведомства ДЧС Марал Сагинаева.





Проезжающие по дороге люди снимают на видео то, как автотрасса залита водой, и как они проезжают по залитой водой дороге. Согласно информации спасателей, на опасном месте дежурят сотрудники дорожно-строительной компании ДЭУ-75: шесть человек и три единицы спецтехники и шести человек.





Видео очевидцев



