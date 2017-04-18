На курорте в Таиланде в перестрелке пострадали четыре человека
18 апреля 2017, 14:36
Перестрелка возникла между участниками двух соперничающих криминальных группировок.
Четыре человека – двое мужчин и две девушки, все граждане Таиланда, — получили пулевые ранения в ночь с понедельника на вторник в результате перестрелки на пляже курортного района Бангсен в ста километрах от Бангкока и 30 километрах от курортного города Паттайя, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Кхом Чат Лык".
Двое мужчин 37 и 33 лет получили тяжелые ранения в голову и живот, девушка 19 лет – серьезное ранение в голову, еще одна девушка, 22 лет, была ранена в ногу, сообщает газета.
Перестрелка произошла на участке пляжа, примыкающем к территории университета Бурапха, в больницу которого все четверо были немедленно доставлены полицейскими. Никого, кроме раненых, на месте перестрелки сотрудники полиции не обнаружили, однако на пляже были следы недавнего пребывания большой группы людей, говорится в сообщении.
По версии следователя местного отделения полиции, слова которого приводит издание, перестрелка возникла между участниками двух соперничающих криминальных группировок, не поделивших участок пляжа, где они праздновали Сонгкран, Новый год по буддийскому лунному календарю. Понедельник был последним официальным днем празднования, продлившегося неделю.
После оказания медицинской помощи состояние пострадавших оценивается как стабильное, сообщает издание.
Фото: Flickr/ Jim Fruchterman
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854486-8f6cb258924c18bb6818c6e77b9d4c72
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...