На курорте в Таиланде в перестрелке пострадали четыре человека

Четыре человека – двое мужчин и две девушки, все граждане Таиланда, — получили пулевые ранения в ночь с понедельника на вторник в результате перестрелки на пляже курортного района Бангсен в ста километрах от Бангкока и 30 километрах от курортного города Паттайя

Двое мужчин 37 и 33 лет получили тяжелые ранения в голову и живот, девушка 19 лет – серьезное ранение в голову, еще одна девушка, 22 лет, была ранена в ногу, сообщает газета.





Перестрелка произошла на участке пляжа, примыкающем к территории университета Бурапха, в больницу которого все четверо были немедленно доставлены полицейскими. Никого, кроме раненых, на месте перестрелки сотрудники полиции не обнаружили, однако на пляже были следы недавнего пребывания большой группы людей, говорится в сообщении.