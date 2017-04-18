За 3 месяца 2017 года объем промышленного производства в РК вырос на 5,8%

По итогам первого квартала текущего года объем промышленного производства в Казахстане вырос на 5,8%, в том числе в горнодобывающей промышленности на 5,6%, в обрабатывающей промышленности на 6,5%. Об этом сегодня заявил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек выступая на заседании Правительства Республики Казахстан.

В горнодобывающем секторе, объем добычи руд цветных металлов увеличился на 10,8%. Объем добычи железной руды вырос на 11,4%.В металлургии объем производства вырос на 7,1%. В черной металлургии на 7,0%. Рост производства в цветной металлургии составил 7,3%.

«Имеется рост объемов производства в фармацевтической промышленности на 25,1%. Также, отмечается рост в производстве строительных материалов на 7,8%. Рост в машиностроение составил 1,8%, однако темп роста незначительный», - сказал Женис Касымбек.

По словам министра, «Для поддержки отечественных производств машиностроительной продукции со 2-го квартала 2017 года планируется введение дополнительного вида стимулирования производства в стране экологически чистых автомобильных транспортных средств и их компонентов путем финансирования скидки, предоставленной производителем физическим и юридическим лицам при приобретении ими транспортного средства отечественного производства. Также, освобождение от уплаты НДС сроком до 1 января 2018 года отечественных производителей авто и сельхозтехники при реализации ими продукции, произведенной из комплектующих ввезенных на территорию Казахстана до 1 января 2017 года».

По итогам 2017 года в Казахстане планируется достижение всех плановых значений ИФО по курируемым отраслям промышленности министерства по инвестициям и развитию РК.