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Новости за сегодня

В Казахстане планируют заменить KazSat-2 и запустить радарный спутник

 

В Казахстане планируют заменить KazSat-2 и запустить радарный спутник. Об этом сообщил журналистам вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Марат Нургужин во время «круглого стола» на тему «Сотрудничество России и Казахстана: традиции победителей. История и современность», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть плановая замена спутников. Каждый спутник имеет свой срок существования. К 2023 году мы должны заменить KazSat-2. Кроме того, у нас есть система дистанционного зондирования Земли. Мы планируем рассмотреть возможность запуска радарного спутника - всепогодного, который работает и днем, и ночью. То есть, мы имеем планы, как по замещению спутников, так и по развитию самой системы», - сказал Марат Нургужин.

По его словам, в настоящее время рассматривается инвестиционный проект, стоимость спутника «KazSat-2-Р», который заменит «KazSat-2», еще неизвестна.

Вице-министр также сообщил, что стартовая площадка и монтажно-испытательный комплекс на космодроме «Байконур», откуда ранее запускались ракеты «Зенит», будут выведены из аренды Россией и переданы казахстанскому предприятию «Байтерек». Ракеты для комплекса «Байтерек» будут поставляться Российской Федерацией. Это ракеты «Феникс» среднего класса. Ориентировочно их запуск с комплекса «Байтерек» запланирован на 2024 год, хотя возможно и ускорение реализации проекта.

18 апреля 2017, 14:38
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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