Документальный фильм о Димаше Кудайбергене показывают в Китае

Популярный китайский телеканал Hunan TV снял и уже транслирует документальный фильм о Димаше Кудайбергене, успешно выступившем в нынешнем сезоне проекта «I am a Singer», став кумиром миллионов зрителей не только в Китае, но и во всем мире. Министр культуры и спорта РК А.Мухамедиулы дал интервью журналистам телеканала во время съемок фильма, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на Министерство культуры и спорта РК.





Безусловно, талантливый певец из Казахстана Димаш Кудайбергенов продемонстрировал очень высокий уровень на нынешнем проекте «I am a Singer» в г. Чанша провинции Хунань Китайской Народной Республики, где проживает свыше 8 миллионов жителей.





Сын Великой казахской степи, несмотря на его молодость, но благодаря таланту, блестяще выступил на всех этапах отборочных туров, и даже несколько раз занимал первые места.





Министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы высказал собственное мнение по поводу достижений Димаша Кудайбергенова. В интервью журналистам нашего телеканала министр отметил уникальный талант певца, значительный вклад Димаша в развитие межкультурных связей Казахстана и Китая и сотрудничество в сфере культуры и искусства. Благодаря своему таланту он придал импульс развитию культурных взаимоотношений Казахстана и Китая, а также стал локомотивом по укреплению взаимодействия культурной сферы двух стран.





«Музыка – священный мир! Она подобно духовному мосту скрепляет народы. Таланты, подобные Димашу, словно скакуны дают стремительный импульс укреплению культурных отношений между Казахстаном и Китаем. Китайский язык – особый язык! И когда Димаш запел китайские песни на китайском языке, мы испытали огромное удовольствие и наслаждение. И в тоже время не могу не сказать, что мы сильно переживали и волновались за нашего Димаша», – сказал министр в своем интервью.





Напомним, что в 2017 году исполняется 25 лет установлению дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем. Более того, этот год – Год туризма Китая в Казахстане.





В июне т.г. в Астане (Казахстан) пройдет Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017. В рамках выставки планируется исполнение уникальных и неповторимых произведений казахской и мировой музыки. По словам министра, подготовительные работы практически завершены. Музыкальный талант Димаша откроет дорогу ценителям музыки Китая в Казахстан.





«Хочу вас поблагодарить за визит в Казахстан и приглашение на интервью. Все это является новым этапом культурных взаимоотношений наших государств», - сказал министр А. Мухамедиулы.





В рамках ЭКСПО ожидается выступление Димаша. И его мастерство вызовет огромный интерес у мирового сообщества к ЭКСПО.





Культурные контакты между нашими странами имеют глубокие исторические корни, и Димаш является продолжателем этих традиций.





Безусловно, одаренный Димаш – один из ярчайших представителей казахской музыки.





Hunan Television (Hunan TV) – провинциальная спутниковая телестанция. Она была запущена в январе 1997 года и на сегодняшний день является вторым самым просматриваемым спутниковым каналом Китая, уступая только CCTV-1, принадлежащему China Central Television.





Hunan TV охватывает большую часть Китайской Народной Республики, в том числе Макао, Гонконг и Тайвань. Также сигнал Hunan STV World (спутникового международного телеканала, принадлежащего Hunan Television) можно уловить в Северной Америке, Японии, Австралии и в некоторых частях Европы.





Основной уклон телеканал делает на развлекательные шоу, самыми успешными среди них являются «Счастливый лагерь», «Пап, а мы куда?», «I Am a Singer» и «Day Day Up».