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В Таджикистане появился реестр разрешённых имён для детей

18 апреля 2017, 15:00

Новые правила также регламентируют порядок присвоения новорожденным фамилий и отчеств.

Министерство культуры Таджикистана сообщило об издании "Реестра национальных имен", в котором содержится около 3 тысяч образцов. Реестр создавался по решению правительства страны. В новом списке для каждого имени указана форма его написания на русском и английском языках, передает Лайф.ру.

Так, ребенка запрещено называть именем, "чуждым таджикской национальной культуре", а также именами вещей, товаров, животных и птиц, и словами, унижающими честь и достоинство человека или разделяющими людей на касты.

Запрещено добавлять к именам слова "мулло" (вежливое обращение к образованному человеку), "тура" (титул представителя семьи правителя) и проч.

В измененном законе говорится, что фамилия, согласно таджикским национальным традициям, может образовываться от имени отца или от корня его фамилии с помощью специальных суффиксов или без них (также можно образовывать фамилию от имени или корня фамилии матери).

Отчество также образуется с помощью нескольких традиционных суффиков.

— Реестр издается с целью возрождения культурных и исторических ценностей, — заявили в министерстве.

Новые правила делают исключение для представителей национальных меньшинств, проживающих в стране. Они могут называть детей в соответствии со своими национальными традициями.

Фото: ansor.info

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