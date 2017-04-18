В Таджикистане появился реестр разрешённых имён для детей

Министерство культуры Таджикистана сообщило об издании "Реестра национальных имен", в котором содержится около 3 тысяч образцов. Реестр создавался по решению правительства страны. В новом списке для каждого имени указана форма его написания на русском и английском языках

Так, ребенка запрещено называть именем, "чуждым таджикской национальной культуре", а также именами вещей, товаров, животных и птиц, и словами, унижающими честь и достоинство человека или разделяющими людей на касты.





Запрещено добавлять к именам слова "мулло" (вежливое обращение к образованному человеку), "тура" (титул представителя семьи правителя) и проч.