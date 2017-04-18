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Новости за сегодня

На казахстанском рынке нефтепродуктов отмечается стабильная ситуация

 

В ходе заседания Правительства, под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, были рассмотрены предварительные итоги развития энергетической отрасли Казахстана.

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев доложил, что добыча нефти и конденсата составила около 21,1 млн. тонн или 103,5% к плану 1 квартала 2017 года. В целом ситуация на рынке нефтепродуктов стабильна и дефицита на ГСМ не наблюдается. Внутренний рынок полностью обеспечен отечественными ГСМ.

«В рамках утвержденного Графика поставки дизтоплива для весенне-полевых работ 2017 года в адрес сельхозтоваропроизводителей должно быть поставлено 375 тысяч тонн, в том числе через АНПЗ - 79,0 тыс. тонн, через ПНХЗ - 233 тыс. тонн и ПКОП - 63,0 тыс. тонн. В соответствии с заявкой Министерства сельского хозяйства потребность в дизельном топливе удовлетворена в полном объеме», - отметил К. Бозумбаев.

Рекомендуемая цена дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ на март и апрель месяц 2017 года (основанная на текущем уровне цен) составляет 127 000 тенге/тонна (105,4 тенге/литр). С учетом транспортировки и хранения цена ДТ для СХТП составит 117-126 тенге/литр в зависимости от региона поставки.

Объем добычи газа составил 13,2 млрд.м3 (108,5% к аналогичному периоду 2016г.), что превысило квартальный план на 4 процента. При этом экспорт газа из Республики Казахстан составил 4,1 млрд.м3 или на 26% больше аналогичного периода 2016 года.

Выработка электроэнергии за 1 квартал составила 27,1 млрд. кВтч, что на 10,3 процента больше, чем в аналогичном периоде 2016г.

 

18 апреля 2017, 15:00
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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