Судопроизводство по уголовным делам с участием присяжных заседателей в Мангистауской области

Азат Избасаров

Председатель специализированного межрайонного суда

по уголовным делам Мангистауской области

В Казахстане судопроизводство с участием присяжных заседателей не так распространено, как в других странах, несмотря на то, что предполагается расширение области применения суда присяжных и законодательное определение категории уголовных дел, по которым суд присяжных должен являться обязательным.

Как показывает статистика, количество уголовных дел, которые рассматриваются с участием присяжных заседателей, в Казахстане неуклонно сокращается. Например, если в 2007 году было рассмотрено всего 36 уголовных дел, в 2008 году - 42, а в 2009 году - 60, то с 2010 года мы наблюдаем резкое увеличение количества уголовных дел, которые были рассмотрены с участием присяжных. В 2010 году - 270 уголовных дел, в 2011 году - 339, в 2012 - 198. С 2014 года стала действовать новая редакция Уголовного кодекса РК, и мы опять наблюдаем снижение количества дел, которые рассматриваются судами присяжных и резкий спад доверия к этому институту. В 2014 году - рассмотрено всего 65 дел, в 2015 году - 42, в 2016 году - всего 47 дел по все стране.

Между тем, социологические опросы населения свидетельствуют о том, что общество осведомлено о наличии этого института, но хотело бы видеть работу присяжных заседателей в более расширенном формате. Большинство казахстанцев (в среднем 63% из 765 опрошенных) положительно относятся к суду с участием присяжных заседателей. В среднем около половины населения (52% от 765 опрошенных) выразили доверительное отношение к суду присяжных заседателей.

О том, какие реформы необходимы, возможны и будут реализованы в ближайшее время в отношении института суда присяжных, мы беседуем с председателем специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области Азатом Избасаровым.

- Азат Омирбекович, из вашего опыта - насколько часто подсудимые используют возможность участия коллегии присяжных заседателей в рассмотрении уголовного дела, и по каким мотивам?

Суд присяжных заседателей, одна из форм судопроизводства Республики Казахстан, целью которой являются защита свободы, прав и законных интересов как обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, так и потерпевших. В этом году исполняется 10 лет с момента принятия Закона РК «О присяжных заседателях», что явилось началом участия граждан в отправлении уголовного правосудия. Рассмотрение уголовного дела с участием присяжных заседателей является правом каждого подсудимого, обвиняемого в особо тяжком преступлении, за совершение которого, предусматривается наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы. Следуя из моего небольшого опыта, подсудимые выбирают рассмотрение уголовного дела с участием присяжных заседателей тогда, когда они не признают свою вину в совершении инкриминируемого им преступного деяния и надеются на свое оправдание.

- Довольны ли вы тем, как работает система отбора присяжных заседателей? Нужно ли что-то менять в самой процедуре отбора присяжных и кандидатов в присяжные заседатели?

Существующая система отбора кандидатов в присяжные заседатели регламентирована в 67 главе УПК РК. Данная система отбора является максимально прозрачной и доступной, так как в процессе отбора участвуют все участники процесса, которые реализуют свои права в достаточной мере, чтобы в дальнейшем не иметь тени сомнения в беспристрастности и объективности коллегии присяжных заседателей. Но в тоже время хочу сказать, что на сегодняшний день единый и запасной список кандидатов в присяжные заседатели составляется один раз в год и в дальнейшем в течение этого года сведения о кандидатах не обновляются. Хотя, следуя из практики, при вызове кандидатов на судебные заседания, выясняется, что кандидаты с момента составления списка меняют свое местожительство, могут быть привлечены к уголовной либо административной ответственности и т. п., что является основанием для отвода кандидата в участии в качестве присяжных заседателей. Считаю необходимым на законодательном уровне закрепить ежеквартальное обновление сведений о кандидатах, включенных в список.

- Сколько присяжных отбирается для рассмотрения одного дела? Каковы гарантии того, что судья примет во внимание решение присяжных?

Согласно 644 УПК РК, коллегия присяжных заседателей образуется путем жеребьевки 10 присяжных заседателей основного состава, образующих состав коллегии присяжных заседателей, и 2 запасных присяжных заседателей. Все вышеуказанные присяжные заседатели участвуют на судебном процессе, в случае, если какой-нибудь присяжный заседатель из основного состава по объективным причинам не может участвовать в дальнейшем рассмотрении дела, он заменяется запасным присяжным заседателем. Однако в совещательную комнату для принятия решения суд удаляется только с 10 присяжными основного состава, а запасные присяжные заседатели перед удалением в совещательную комнату освобождаются от исполнения своих обязанностей присяжного заседателя.

По поводу Вашего вопроса насчет гарантии, что судья примет или не примет во внимание решение присяжных заседателей, скажу следующее. В суде с участием присяжных заседателей судья и присяжные заседатели участвуют в равных условиях как при решении вопроса виновности, так и при решении вопроса назначения наказания подсудимому. Профессиональные судьи решают вопросы, требующие юридических познаний, например, об уголовно-правовой квалификации содеянного подсудимым. В свою очередь, непрофессионалы-присяжные из числа простых граждан выносят вердикт: виновен или же невиновен подсудимый в совершении преступления. И затем совместно решается вопрос о мере наказания. Следует понимать, что решения присяжные во всех случаях принимают независимо от мнения и позиции профессиональных судей.

- В каких случаях подсудимый может просить о рассмотрении своего дела в присутствии присяжных? Может ли суд отказать подсудимому в этом праве и по каким причинам?

Как я говорил ранее, подсудимый может заявить о рассмотрении своего уголовного дела судом с участием присяжных заседателей только в случае, если за совершенное им преступление предусматривается наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы. И суд, при наличии ходатайства подсудимого о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, не имеет права отказать в удовлетворении данного ходатайства.

- Почему необходимо расширение области применения суда присяжных?

Расширение области применения суда с участием присяжных заседателей необходимо по следующим причинам:

Во-первых, считаю, что участие простых граждан РК в отправлении правосудия в качестве присяжных заседателей повысит уровень доверия к судебной власти. Во-вторых, результатом такого расширения может быть обеспечение защиты прав и законных интересов лиц, к которым предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений.

- Какие категории дел необходимо рассматривать, по вашему мнению, с участием суда присяжных заседателей?

Я считаю, что судом присяжных заседателей возможно рассмотрение всех уголовных дел, относящихся к категории особо тяжких преступлений, то есть все умышленные преступления, за совершение которых предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок свыше 12 лет, пожизненного лишения свободы или смертной казни.

- Большое спасибо за интервью!