По итогам 1 квартала 2017 года доходы госбюджета превысили запланированные показатели

Об этом, в ходе очередного заседания Правительства, под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, доложил министр финансов Бахыт Султанов.

Б.Султанов доложил, что доходы госбюджета на всех уровнях бюджета перевыполнены. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их рост составил 116%. Доходы госбюджета перевыполнены на 113% к плану на отчетный период, в том числе доходы республиканского - 105%, местных бюджетов - 134%. В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 1 157 млрд. тенге. Это больше плана на 52 млрд. тенге, а по сравнению с 1 кварталом прошлого года больше на 137 млрд. тенге. Перевыполнение сложилось за счет увеличения объема импорта на 25%, роста цен на металлы и оборотов от реализации товаров (работ, услуг).

«Расходы госбюджета произведены на 97%. По республиканскому бюджету освоение составило 98%, что лучше, чем по местным бюджетам. Региональные бюджеты исполнены на 97%. Расходы республиканского бюджета составили 2 065 млрд. тенге», - отметил Б. Султанов.

По словам министра финансов, годовая сумма целевых трансфертов составляет 997,5 млрд. тенге. В отчетном периоде выделено 218,7 млрд. тенге. Из них местными исполнительными органами использованы 96%.

По Госпрограмме «Нұрлы жол» на 2017 год предусмотрено 477,1 млрд.тенге: через бюджет - 319,9 млрд. тенге и через Холдинг «Байтерек» - 157,2 млрд. тенге.

«По бюджетной части Госпрограммы освоено 16,3 млрд. тенге, или 99,7%. Заключено договоров на сумму 146,2 млрд. тенге, или 46% от годового плана», - доложил Б. Султанов.

Напомним, сегодня на очередном заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева рассмотрен вопрос «Об итогах социально-экономического развития Республики Казахстан и исполнения республиканского бюджета за 1 квартал 2017 года».