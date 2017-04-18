​Итоговое решение

Вчера состоялось оглашение итогового решения конституционного совета по пересмотру некоторых нормативных постановлений КС РК.

Как пояснили в пресс-службе КС РК, в соответствии с Конституционным законом «О Конституционном Совете Республики Казахстан» решение Совета может быть пересмотрено по инициативе Президента страны или по собственной инициативе в случае, если изменилась норма Конституции, на основании которой было принято решение.

В связи с принятием Закона Республики Казахстан от 10 марта 2017 года № 51-VI «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» и Указа Президента Республики Казахстан от 13 марта 2017 года № 437 «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» Конституционный совет пересмотрел ряд своих нормативных постановлений, шесть из которых отменены в полном объеме и двадцать одно частично. Так, в целом отменены те нормативные постановления, которые не согласуются с новой редакцией Основного закона. Отмене в части подлежат нормативные постановления Конституционного совета, при исключении из которых отдельных, не соответствующих конституционным новеллам положений не будут утеряны внутренняя логика и взаимосвязь, смысл и содержательность постановления.

Конституционный совет отметил, что пересмотр нормативных постановлений КС не означает утраты юридической силы законов Республики Казахстан, а также других правовых актов, связанных с названными постановлениями Конституционного совета, либо возвращение актам, ранее признанным неконституционными, юридической силы. При необходимости указанные законы и соответствующие правовые акты могут быть приняты, отменены, изменены и дополнены в установленном порядке.

Ольга Файнштейн