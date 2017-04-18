Собеседование - момент истины

Руководители госаппарата в регионах не всегда понимают суть стратегических программ, по которым развивается страна. Более того, многие из них слабо разбираются в своих функциональных обязанностях. Такие неутешительные результаты прошедшей недавно в стране аттестации госслужащих были озвучены в ходе «круглого стола», организованного Комитетом по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса.

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса, представители Генеральной прокуратуры, Агентства по делам государственной службы, министерств внутренних дел, национальной экономики, финансов и представители негосударственных организаций. Открывая мероприятие, председатель профильного комитета Маулен Ашимбаев подчеркнул важность формирования профессионального государственного аппарата в рамках Пяти институциональных реформ, обозначенных Главой государства, для качественной реализации экономических и социальных программ и предоставления государственных услуг. В ходе заседания был обсужден вопрос реализации в стране принятого в 2015 году Закона «О государственной службе».

Как известно, недавно в стране прошла комплексная аттестация госслужащих корпуса «Б». Это основной корпус, который составляет костяк государственной службы. В настоящее время служащие проходят завершающий этап - этап собеседования. И вот тут-то и выяснилось, что если прошедшие тестирование и способны выучить ответы на вопросы, то во время собеседования многие из них показали «аховые» результаты.

Рассказала о выявленных пробелах заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шайымова. Как уже было сказано, выявилось слабое знание руководителями из регионов стратегических и программных документов.

- В ходе аттестации вообще сложилось мнение, что наши руководители на местах выполняют лишь поручения вышестоящего руководства, при этом не понимая сути и значения всех программных, стратегических документов, которые реализуются в стране, - констатировала Айгуль Шайымова.

Во-вторых, существенно различается уровень развития компетенций у работников центра и регионов. Так, служащие министерств всесторонне оценивают ситуацию, принимают оптимальное решение с учетом интересов и нужд граждан. Служащие же местных исполнительных органов умеют работать в сложных ситуациях и всесторонне взаимодействовать с получателями услуг. При этом служащие центра, как ни странно, не могут на должном уровне взаимодействовать как между собой, так и между государственными органами. Региональные же служащие зачастую не занимаются саморазвитием.

- Поэтому в настоящее время наша Академия госуправления уже приступила к разработке соответствующих программ обучения для развития необходимых компетенций у служащих, - сказала Айгуль Шайымова.

Третья проблема, выявленная в ходе аттестации, - госслужащие не используют инструменты повышения профессионализма на должном уровне. Например, в регионах не применяется ротация к отдельным руководителям, находящимся на должностях свыше 6 лет, тогда как многие служащие министерств никогда не работали на местах и не имеют необходимого опыта.

В-четвертых, наблюдается частая сменяемость среди областных руководителей в отдельных регионах. Особенно это присуще Астане, Атырауской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Южно-Казахстанской областям. При этом доля служащих, покинувших систему государственной службы, также превалирует в Астане, Атырауской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областях.

О том, что госслужащие слабо разбираются в своих функциональных обязанностях, в своем докладе отметил депутат Ерсултан Бектурганов. По его словам, при беседе большинство из них не могли вспомнить, о чем шла речь на их встречах с населением, в трудовых коллективах.

- Тревожно то, что в этом деле не участвуют работники идеологического фронта. Мне так показалось, что ни местные начальники, ни руководители департаментов, министерств практически не участвуют в разъяснении внутренней и внешней политики страны, законодательств и важных государственных решений среди населения, - сказал депутат.

Более того, некоторые руководящие кадры центральных госорганов годами не выезжают в регионы. Что невольно наталкивает на мысль о том, что в силу неподготовленности они попросту боятся выходить на публику и выступать перед населением. К чему это привело и еще может привести? Например, к тому, что из-за недостаточной работы по разъяснению норм по временной регистрации граждан возник ажиотаж и недопонимание этой действительно необходимой для безопасности страны статьи.

- Такие факты побуждают в обществе не совсем правильное восприятие отдельных норм законов и принятых решений, а также рост негативного отношения к государственным служащим. Сегодня, по-моему, депутаты Парламента чаще встречаются с населением, выезжая в регионы, чем вышеперечисленные начальники. А впереди еще большое количество законов и положений, принимаемых для достижения стратегических целей, поставленных Главой государства, которые необходимо будет разъяснять народу и внедрять в жизнь, - сказал Ерсултан Бектурганов.

Депутаты считают необходимым в положение об оценке деятельности госслужащих внести одним из критериев работу руководящих кадров с населением по разъяснению важных государственных документов, касающихся внутренней и внешней политики страны.

Еще один парадокс, существующий в системе государственной службы, - это отсутствие квалификационных требований, например, к акиму областного центра, который является политическим госслужащим, и наличие в это же самое время подобных требований к акиму района, так как он является административным госслужащим.

- По логике видно, что из-за численности населения к акиму города требования должны быть выше, чем к акиму района, - считает Ерсултан Бектурганов, отметив необходимость установления квалификационных требований для политических государственных служащих, не назначаемых Президентом.

Подводя итоги заседания, Маулен Ашимбаев предложил Агентству по делам государственной службы и противодействию коррупции выстроить адекватную систему оценки эффективности деятельности госорганов. При этом, подчеркнул депутат, важно учитывать оценку работы госорганов и их руководителей именно общества.

- В Законе «О доступе к информации», который был принят в 2015 году, предусмотрено создание четырех специальных порталов. Один из этих порталов и предусматривает оценку эффективности государственных органов. Смысл этого портала в том, что население, общественность через рейтинги, голосование, систему опросов дают оценку деятельности госорганов и госслужащих, - отметил Маулен Ашимбаев.

Но не только в оценке работы госаппарата должна участвовать общественность, считает Маулен Ашимбаев. Еще на стадии подготовки решений, проектов, программных документов необходимо получать общественную экспертизу.

- Нужно, видимо, поработать и с общественными советами, которые для того и созданы, чтобы обеспечить связь между обществом и госорганами, а эти советы сегодня не до конца реализуют свой потенциал, - считает депутат, отмечая, что для реализации этих рекомендаций Парламент готов вносить соответствующие поправки в законодательство.

Лаура Тусупбекова