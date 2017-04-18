На совещании обсуждались вопросы благоустройства, санитарной очистки и озеленения населенных пунктов, а также подготовка региона к Международной выставке «EXPO-2017».

В Жамбылской области посажено 188 817 деревьев. Об этом говорилось на очередном аппаратном совещании под председательством акима области Карима Кокрекбаева, передает пресс-служба акима области.





На совещании обсуждались вопросы благоустройства, санитарной очистки и озеленения населенных пунктов, а также подготовка региона к Международной выставке «EXPO-2017». Отмечено, что в текущем году из бюджета на благоустройство населенных пунктов выделено 798 млн. тенге и на санитарную очистку — 467 млн., всего 1 млрд. 265 млн. тенге. В Таразе и в районах проводятся субботники.





Посажено 188 817 деревьев, очищено 994,5 км каналов и арыков, облагорожено 5 538 км улиц, 5 663 тонны мусора вывезено на полигоны.





В 377 населенных пунктах области работают 168 полигонов. У 154 из них есть разрешение на эмиссию в окружающую среду, у 14 срок эмиссии истек.





— Во всех крупных городах на площадках для мусора стоят несколько контейнеров — отдельно для стекла, пластика, бумаги. У нас пока этого нет. Да что уж там говорить, вы ведь знаете, в каком состоянии находятся наши мусорки?! Кто у нас в основном ходит выносить мусор? Дети. Честно говоря, страшно их туда отправлять. Бетонные плиты, которыми ограждены контейнеры, могут свалиться на них в любую минуту,- подчеркнул глава региона.





Затронул аким области и тему состояния дорог.





— В ходе рабочей поездки в Мойынкум мы проезжали по дороге республиканского значения Мерке — Шу — Бурылбайтал. Мы потеряли кучу времени, совершая объезд. Невозможно по таким дорогам ездить на обычных машинах, только на внедорожниках надо. Средства на ремонт дорог давно были выделены, чего вы ждете? — обратился Карим Кокрекбаев к директору Жамбылского областного филиала АО «НК «Казавтожол» Д. Токтарову.





Кроме того, аким области выразил недовольство по поводу состояния остановок и туалетов на дорогах, а также железнодорожных станций. По его словам, все нуждается в капитальном ремонте.





Представители подведомственных организаций дали обещание исправить ситуацию до конца мая.





О подготовке к Международной выставке EXPO-2017 было отмечено, что уже продано 26 730 билетов на выставку. Бесплатно ее смогут посетить ветераны войны, дети в возрасте до шести лет, дети-сироты, инвалиды всех групп. Студенты, школьники, пенсионеры, многодетные матери смогут приобрести билет с 50-процентной скидкой. Для этого в кассе необходимо будет предоставить соответствующий документ.

Также с 1 июня будет запущен поезд сообщением Тараз — Астана — Тараз. Самолет Тараз — Астана будет летать 10 раз в неделю: семь рейсов авиакомпании «SCAT» и три рейса авиакомпании «Air Astana». Кроме того, в несколько раз чаще будут курсировать маршрутные автобусы Тараз — Астана.





Завершаются разработки туристских маршрутов.





— Помимо того, что мы отправляем 150 наших волонтеров в Астану на выставку, необходимо обеспечить и наш регион волонтерами во время притока туристов. Нужно заняться этим вопросом и подготовить молодежь, владеющую несколькими языками, к работе с туристами, — резюмировал Карим Кокрекбаев.



