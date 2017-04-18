Президент РК провел встречу с первым вице-премьером Государственного совета Китайской Народной Республики

Открывая встречу, Глава государства поприветствовал первого вице-премьера Государственного совета КНР, отметив высокий уровень двустороннего сотрудничества.

- Между Казахстаном и Китаем особая модель партнерства. Мы сотрудничаем в энергетической и других сферах, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев поблагодарил Председателя КНР Си Цзиньпина за приглашение на международный форум «Один пояс - один путь» и выразил готовность принять участие в этом мероприятии.

- У нас много предстоящей совместной работы. В ходе моего визита в Пекин в рамках участия в форуме «Один пояс - один путь» мы подробно обсудим сопряжение программ «Нұрлы жол» и «Экономического пояса Шелкового пути», - сказал Глава государства.

В свою очередь Чжан Гаоли передал слова приветствия Председателя КНР Си Цзиньпина в адрес Президента Казахстана и отметил достижение новых договоренностей в рамках заседания Комитета по сотрудничеству.

- Председатель КНР планирует посетить Казахстан в июне текущего года для участия в открытии всемирной выставки «ЭКСПО-2017» и саммите Шанхайской организации сотрудничества. Под Вашим верным руководством в Казахстане сохраняется динамика развития экономики, наблюдается социальная стабильность и повышается благосостояние населения. Авторитет Казахстана растет на международной арене, - сказал Чжан Гаоли.

Вице-премьер КНР выразил поддержку осуществляемых в Казахстане реформ, подчеркнув важность недавно озвученной инициативы Нурсултана Назарбаева по модернизации общественного сознания.

В завершение встречи Президент Казахстана поблагодарил руководство КНР за поддержку реализуемых в стране преобразований и выразил надежду на укрепление торговых и экономических отношений между двумя странами.