Центр медицины катастроф оказывает помощь пострадавшим при подтоплении Атбасара

В течение суток была оказана медицинская помощь 12 жителям, из которых 2-ое были госпитализированы.

16 апреля для оказания медицинской помощи в город Атбасар Акмолинской области выехали 3 бригады экстренного реагирования Центра медицины катастроф КЧС МВД РК. Также на месте ЧС работают психологи центра, сообщает Zakon.kz





В течение суток была оказана медицинская помощь 12 жителям, из которых 2-ое были госпитализированы. В основном люди жалуются на повышение артериального давления и шоковое состояние.





Для оказания экстренной психологической помощи и информирования насления организован и функционирует телефон «горячей линии», в данный момент было принято 53 звонков.





Совместно с сотрудниками Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда проведен обход 50 дворов.





Медики продолжают оказывать помощь всем обратившимся. Бригады, в составе которых опытные компетентные специалисты обеспечены необходимым оборудованием, медицинскими препаратами и перевязочными материалами.