Эвакуированные жители двух сел Карагандинской области вернулись в свои дома

Всего в паводковый период для отвода талых вод и защиты населенных пунктов возведено 17,415 км защитных дамб (насыпей, откачано более 1264,5 куб.м. воды.

В настоящее время в населенных пунктах Карагандинской области продолжаются противопаводковые и аварийно-спасательные работы. В зоне особого внимания находятся населенные пункты Бухар-Жырауского, Каркаралинского, Абайского, Шетского и Нуринского районов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.





«Совместными усилиями и оперативными действиями местных исполнительных органов, подразделений Департамента по ЧС, местной полицейской службы, войсками Национальной гвардии РК, автодорожными и железнодорожными организациями оперативно проводятся аварийно-спасательные и неотложные работы в зонах подтопления, - говорится в сообщении. - В связи со спадом уровня воды ранее эвакуированное население с. Актобе в количестве 62 человек и с.Андрейниковка в количестве 10 человек вернулось в свои дома».





Во время проведения аварийно-спасательных и неотложных работ из зон подтопления было эвакуировано 1906 человек, отогнано в безопасные места 5468 голов крупного и мелкого рогатого скота.





Всего в паводковый период для отвода талых вод и защиты населенных пунктов возведено 17,415 км защитных дамб (насыпей), уложено 35100 единиц мешкотары, откачано более 1264,5 куб.м. воды.





В зонах подтопления проводится весь комплекс необходимых работ, в том числе с привлечением железнодорожных составов, как для эвакуации населения, так и в целях перевозки населения в условиях ограничения автотранспортного движения.





17 апреля в селе Тассуат Нуринского района в связи с подъемом уровня воды в реке Нура произошло подтопление 14 дворовых территорий, в том числе 10 домов. Произведена эвакуация 56 человек по родственникам. В работах задействовано 69 человек и 36 единиц техники.









За прошедшие сутки уложено 6880 шт. мешкотар, укреплено 3050 м защитных валов в с. Новостройка, Интымак, Самарка, Нураталды, Тассуат.





В противопаводковых мероприятиях за сутки задействованы 712 человек и 202 единиц техники, в том числе от местных исполнительных органов и организаций 332 человек, 120 единиц техники, ДЧС 215 человек, 37 единиц техники, войсковой части 52859 Национальной Гвардии РК 55 человек, 8 единиц техники, местной полицейской службы 110 человек, 37 единиц техники.





Как отмечается, на случай возможной эвакуации населения в населенных пунктах проведены все мероприятия по заблаговременному оповещению населения, приведены в готовность личный состав и техника.





Паводковая ситуация находится на контроле.





Департамент по ЧС Карагандинской области просит население соблюдать правила безопасности, в частности, воздержаться от посещения дачных участков, расположенных в устьях рек и вблизи плотин водохранилищ; не переходить по трубам и другим конструкциям, проходящим над реками, каналами, глубокими и широкими канавами и рвами; не подходить близко к рекам, чтобы не быть отрезанными от суши поступающей водой; не проходить и не переезжать через реки, каналы и другие водоемы в неустановленных и неизвестных местах во избежание несчастного случая; запретить детям играть вблизи рек, котлованов, глубоких канав и рвов; рыбакам воздержаться на этот период от рыбалки до полного спада воды.



