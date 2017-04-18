Сагадиев: Переход на латиницу будет не в этом году

В кулуарах Правительства РК министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев прокомментировал вопросы перехода алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу, передает корреспондент Zakon.kz.

«Я думаю, что процесс очень длительный, ко всему надо подходить осторожно. Сам президент сказал. В этом году будем обсуждать со специалистами, учеными. Ближе к концу года будем какое-то решение предлагать. Но только после этого начнется подготовка школ, будет составлен определенный график», - сказал он.

По его словам, сейчас о точных сроках латинизации казахского языка говорить рано.

«Я сейчас о сроках не могу говорить, скорее всего, информация будет доступна ближе к концу года», - пояснил глава ведомства.

Между тем Е. Сагадиев отметил, что в этом вопросе надо понять опыт других постсоветских стран.

«Надо понять опыт Узбекистана, Азербайджана, надо туда отправить делегации. Достаточно качественно провести исследования, разобраться, что прошло очень хорошо, а что не очень, какие ошибки они допустили. Должна быть проведена, в первую очередь, аналитическая работа, а потом она уже должна быть вынесена на обсуждение наших государственных органов, депутатов и так далее. И после этого можно начать предметно говорить», - заключил он.

Ксения Давыдова