Президент Туркменистана прибыл в Астану
18 апреля 2017, 15:36
Как ранее сообщало Государственное информационное агентство Туркменистана, «встреча в верхах призвана вписать важную главу в историю дружественных туркмено-казахстанских отношений».
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Астану с государственным визитом, сообщает МИА «Казинформ».
Как ранее сообщало Государственное информационное агентство Туркменистана, «встреча в верхах призвана вписать важную главу в историю дружественных туркмено-казахстанских отношений».
Агентство отмечает, Президент страны подписал постановление об участии Туркменистана в Международной выставке «ЭКСПО-2017», которая пройдет с 10 июня по 10 сентября в столице Казахстана - городе Астана.
Напомним, Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран президентом республики на третий срок 12 февраля 2017 года. Президент РК Нурсултан Назарбаев, поздравив Г.Бердымухамедова с победой на выборах Президента Туркменистана, пригласил его посетить Казахстан с визитом.
Фото: АиФ
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