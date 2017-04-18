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Б.Сапарбаев: Ни один пострадавший не останется без помощи

18 апреля 2017, 15:39

В Актобе объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев пообещал помочь всем, кто пострадал от последствий весеннего паводка, передает пресс-служба акима области.

Глава региона прервал краткосрочный отпуск из-за ситуации, сложившейся в регионе. Сегодня он выехал в пос. Махамбетовка, Кирпичный, осмотрел дома в садоводческих коллективах, пострадавших от подтопления, русла рек Илек, Сазда.



Бердыбек Сапарбаев выслушал жителей дачных массивов, прошел в их дома.



- Ситуация сложная. Она коснулась нескольких регионов Казахстана. Это временные трудности, немного нужно потерпеть. Наша задача – оказать максимальное содействие в решении этих проблем. Самое важное сейчас не паниковать, а сообща, совместными усилиями поддержать друга друга. Никто не останется без внимания и помощи, но только в рамках закона. Вам известно, что создана городская комиссия, которой предстоит провести работу по определению нанесенного ущерба и выработке мер по устранению последствий паводка. Комиссия будет работать индивидуально с каждой семьей, рассматривать их материальное положение, оценивать ущерб. Но для этого нужны правоустанавливающие документы, комиссия примет решение конкретно по каждому дому, - сказал аким области в ходе беседы.



Также глава региона посетил пункты временного размещения эвакуированных в школе №40 и Каргалинской средней школе, где находится на данный момент более 500 человек, в том числе более 200 детей.



Напомним, в Актобе объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.



В регионе затоплено 597 домов и дворов, построенных в поймах рек и водоохранной зоне, эвакуировано 1510 и спасено 69 человек.



Из мест подтопления людей размещают в подготовленных местах временной эвакуации граждан, где имеются кровати, постельное белье, горячее питание. В 7 пунктах для временного размещения людей на базе средних школ размещены 832 человека, в том числе 325 детей.




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