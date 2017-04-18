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О предполагаемом организаторе теракта в Петербурге рассказали в Кыргызстане

18 апреля 2017, 15:40

В понедельник Азимов был задержан сотрудниками ФСБ.

Аброр Азимов, которого считают одним из организаторов теракта в метро в Санкт-Петербурге, отказался от гражданства Киргизии в 2013 году. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента республики, передает РИА Новости.

В понедельник Азимов был задержан сотрудниками ФСБ в Одинцовском районе Подмосковья. Во время обыска у него нашли пистолет Макарова.

По данным спецслужб, именно Азимов подготовил исполнителя теракта Акбаржона Джалилова. СМИ сообщают, что силовики задержали подозреваемого благодаря сигналу с мобильного телефона.

Мощный взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро прогремел 3 апреля, погибли 15 человек. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.


Фото: РИА Новости. ФСБ РФ

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