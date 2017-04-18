Жителя Акмолинской области будут судить за пропаганду религиозной вражды и розни

Акмолинскими полицейскими окончено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении жителя Атбасарского района, подозреваемого в пропаганде идей религиозной вражды и розни, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

27-летний житель Атбасарского района был задержан сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДВД в январе этого года. По информации оперативников, молодой человек, являясь приверженцем деструктивного религиозного течения, организовал в Кокшетау сбор казахстанцев из разных регионов республики «с целью распространения и умышленного возбуждения религиозной вражды и розни».

Кроме того, как установили полицейские, свои идеи подозреваемый также распространял посредством социальных сетей и других интернет-ресурсов.

«В отношении подозреваемого было начато досудебное расследование по ст. 174 ч.1 УК РК (Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни). В рамках расследования данного уголовного дела, распространяемые аудио-записи изъяты сотрудниками полиции, в качестве вещественных доказательств, установлены и допрошены свидетели», - говорится в сообщении.

Как отметили сотрудники подразделения по противодействию экстремизму ДВД Акмолинской области, задержанию мужчины предшествовала большая и кропотливая работа по мониторингу социальных сетей, мессенджеров, интернет-ресурсов и видео-хостингов. Были назначены и проведены ряд экспертиз, в том числе психолого- филологическая, судебно-видеофонографическая и религиоведческая.

«...Департаментом внутренних дел инициирован комплекс мер по выявлению приверженцев радикальных религиозных течений, а также незарегистрированных религиозных объединений и иностранных миссионеров. В текущем году проведены ряд оперативно-профилактичческих мероприятий и рейдовых отработок, что позволило выявить нарушения религиозного характера. Данная работа находится на особом контроле ДВД...», - отметил начальник Управления по противодействию экстремизму подполковник полиции Бахтияр Утекин.