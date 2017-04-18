Сулейменов ответил на вопрос о самом неэффективном министерстве

В ходе брифинга в доме правительства министр национальной экономики Тимур Сулейменов ответил на вопрос – какое министерство является самым неэффективным для экономики Казахстана? - передает корреспондент BNews.kz





Напомним , министры сегодня отчитывались по достижению целевых индикаторов.





Однако, по мнению Т.Сулейменова, это сложный вопрос, так как нужно учитывать не только достижение индикаторов, а особенности их влияния на ВВП страны.





«Очень сложный вопрос, потому что вопрос эффективности – это не только достижение индикаторов. Каждый индикатор может быть и выполнен, и перевыполнен, но если он, допустим, не представляет собой значимой доли ВВП, это может быть не так важно, нежели просто выполнение плана по тому индикатору, где доля очень большая», - объяснил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.





«Только что мы докладывали Премьер-министру и коллегам, что у нас очень хорошее выполнение по тем индикаторам, которые мы заложили себе еще в начале года. Получается, сейчас по объективным причинам в химической промышленности и в сфере машиностроения – недостижение плана. Причем по машиностроению рост есть, но только мы закладывали его на уровне 13%, а он составил более 2%. Но там опять же вопросы связаны с контрактацией, конкретными юридическими, коммерческими взаимоотношениями, поэтому как министр по инвестициям и развитию говорил, этот рост по итогам года составит», - продолжил министр.





Он отметил, что хороший рост показывает отрасль строительства – 7,1%.





«Естественно это влияние «Нурлы жол» и «Нурлы жер. Хорошо растет сельское хозяйство, мы закладывали индикатор 2,5, выросли на 2,9. По транспортировке у нас неплохой рост. Явно отстающих отраслей и явно отстающих министерств у нас нет», - заключил Т.Сулейменов.



