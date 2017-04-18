Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Назарбаев подписал поправки по совершенствованию уголовно-исправительного законодательства

18 апреля 2017, 15:49

Закон направлен на исключение противоречий и коллизий между законодательными актами, регламентирующими порядок взаимодействия между органами УИС и другими госорганами.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовно-исполнительного законодательства», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Закон направлен на совершенствование уголовно-исполнительного законодательства, приведение действующего законодательства в соответствие с положениями Уголовно-исполнительного кодекса. Закон направлен на исключение противоречий и коллизий между законодательными актами, регламентирующими порядок взаимодействия между органами уголовно-исполнительной системы и другими государственными органами, вовлеченными в процесс исполнения наказания.

Ранее сообщалось, что в соответствии с расширением компетенции службы пробации требуется коррекция функций местных исполнительных органов, органов системы здравоохранения и образования. Реформирование таких видов наказаний, как ограничение свободы, общественные и исправительные работы требует внесения дополнений и изменений в порядок взаимодействия органов уголовно-исполнительной системы с другими государственными органами. В связи с введением Уголовно-исполнительным кодексом таких новелл, как системы индивидуализации наказания, поощрение трудоустройства осужденных возникает необходимость внесения изменений в порядок работы органов занятости, социального обеспечения, системы профессионального обучения, учреждений уголовно-исполнительной системы.

«Поправки направлены на приведение наименований государственных органов в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом, в частности, «исправительные учреждения» на «учреждения уголовно-исполнительной системы»; «служба пробации уголовно-исполнительной инспекции» переименовывается в «службу пробации»», - отмечали депутаты.

Фото: mail.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...