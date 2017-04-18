В Жылыойском районе Атырауской области обсудили проблемы экстремизма и терроризма

Были рассмотрены два вопроса - обсуждение программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», а также вопросы профилактики религиозного экстремизма и терроризма.

17 апреля, в Жылыойском районе состоялось заседание рабочей группы которые рассмотрели проблемы по трудоустройству, выплате пенсий и пособий, здравоохранению, образованию, развитию предпринимательства. В составе группы руководители организаций и предприятий области, руководители разнообразных фондов по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса, медики и теологи, представители СМИ.





17 апреля в районном доме культуры состоялся актив района с участием заместителя акима области Алибека Наутиева и прокурора области Галымжана Тогызбаева. Модератором мероприятия выступил аким Жылыойского района Максым Избасов. На повестке дня были рассмотрены два вопроса - обсуждение программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», а также вопросы профилактики религиозного экстремизма и терроризма.





Прокурор Атырауской области Галымжан Тогызбаев в своем выступлении на собрании актива Жылыойского района отметил, что в Актобе после террористических актов была создана областная комиссия, которая работала в 7 направлениях, выявляя социальные проблемы населения. По данной методике будет строиться работа и в Жылыойском районе.





- Рабочая группа будет работать согласно разработанному плану. Поймите правильно, это не проверка, мы не даем оценок, мы будем работать в тандеме, - сказал прокурор.





Руководитель управления областной прокуратуры Аршат Тайтуллин ознакомил собравшихся с направлениями работы рабочей группы, охватывающей консультации специалистов, встречи населения с теологами и так далее.





Во второй половине дня состоялись встречи с населением, в т.ч. со школьниками и студентами в сельских округах, отдаленных селах, а также с трудовыми коллективами нефтедобывающих компаний.



