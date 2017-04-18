Конституционный Совет РК отменил шесть нормативных постановлений и двадцать одно частично

Состоялось оглашение итогового решения Конституционного Совета Республики Казахстан по пересмотру некоторых его нормативных постановлений, сообщает Zakon.kz . со ссылкой на пресс-службу КС.





В соответствии с Конституционным Законом «О Конституционном Совете Республики Казахстан» решение Совета может быть пересмотрено по инициативе Президента Республики Казахстан или по собственной инициативе в случае, если изменилась норма Конституции, на основании которой было принято решение.





В связи с принятием Закона РК от 10 марта 2017 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» и Указа Президента от 13 марта 2017 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», Конституционный Совет пересмотрел ряд своих нормативных постановлений, шесть из которых отменены в полном объеме и двадцать одно частично. Так, в целом отменены те нормативные постановления, которые не согласуются с новой редакцией Основного Закона. Отмене в части подлежат нормативные постановления Конституционного Совета, при исключении из которых отдельных, не соответствующих конституционным новеллам положений, не будут утеряны внутренняя логика и взаимосвязь, смысл и содержательность постановления.





Конституционный Совет отметил, что пересмотр нормативных постановлений не означает утраты юридической силы законов Республики Казахстан, а также других правовых актов, связанных с названными постановлениями Конституционного Совета, либо возвращение актам, ранее признанным неконституционными, юридической силы . При необходимости указанные законы и соответствующие правовые акты могут быть приняты, отменены, изменены и дополнены в установленном порядке.





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