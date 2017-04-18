В этом году в ЮКО закончат школу 33 тысячи учеников

Экзамены приблизительно будут проводиться с 29 мая по 9 июня 2017 года.

В этом году в Южно-Казахстанской области закончат школу 33 тысячи 112 учеников, из них 24974 учащихся казахских, 4940 узбекских, 311 таджикских классов. Большинство из них намерены сдать ЕНТ. Однако в этом году выпускники, желающие поступить в высшие учебные заведения, будут сдавать ЕНТ в новом формате, передает пресс-служба акима области.





Об этом сегодня в Региональной службе коммуникации сообщила исполняющая обязанности руководителя управления образования Раушан Ергашева.





В соответствии с требованиями на текущий год, Единое национальное тестирование пройдет в два этапа. Первый этап - итоговая аттестация как выпускной экзамен в школах. Второй этап - как вступительный экзамен в ВУЗы.





Итоговая аттестация учащихся пройдет в форме выпускных экзаменов в школе по 5 предметам, включая 4 обязательных и 1 предмет по выбору. Все экзамены, в том числе тестирование, проводятся на базе школы по месту их обучения.





Стоит отметить, в случае, если выпускник не согласен с оценкой, он имеет право до 13:00 следующего дня написать заявление в отделы образования районов, городов и комиссии, созданной при областном управлении образования.





Экзамены приблизительно будут проводиться с 29 мая по 9 июня 2017 года.





«Подготовка всех материалов итоговой аттестации и доведения до управлений образования организовывает Единый центр тестирования, а доведения до школ-управления образования. Оценивать устные и письменные экзамены, проверять листы ответов по каждому предмету на основе кода правильных ответов будет экзаменационная комиссия, созданная в школах»,- резюмировала Раушан Естлеусовна.









ЕНТ остается как экзамен для поступления в ВУЗы и как система распределения государственных грантов. Согласно новому формату ЕНТ будет включать в себя 120 вопросов по 5 предметам. Среди них 3 обязательных и 2 профильных в зависимости от тех специальностей в ВУЗах на которые планирует поступать абитуриент. Время проведения тестирования составляет 3 часа 30 минут. Проходной балл в 50 остается без изменений.

Прием заявлений на участие в тестировании будет осуществляться через пункты проведения с 10 марта – 10 мая. Сроки проведения ЕНТ с 20-го июня по 1 июля. Остается возможность пересдачи на платной основе ЕНТ в августе 2017 года и в январе 2018 года. Проходной балл 50.





Обладатели "Алтын белгі", победители и призеры республиканских, международных олимпиад по общеобразовательным предметам и научных проектов сдают ЕНТ на общих основаниях. При этом за ними сохраняется преимущественное право на получение образовательных грантов при равном количестве баллов. Например, если обладатель знака "Алтын белгі" и не обладатель знака "Алтын белгі" набрали по 122 балла, то грант получает обладатель знака "Алтын белгі". Если обладатель знака "Алтын белгі" набрал меньшее количество балов, чем выпускник, не обладающий знаком "Алтын белгі", грант получает набравший большее количество баллов.





Кроме того, для выпускников школ прошлых лет, организаций технического и профессионального образования проводится комплексное тестирование. Прием заявлений для участия проводится с 1 по 20 июня. Время тестирования – 1 час 40 минут (100 минут). Комплексное тестирование проводится в центрах тестирования, на базе вузов региона.





Фото: Пресс-служба акима ЮКО





Фотограф: Самат Мырзалиев



