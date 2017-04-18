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Новости за сегодня

Президент Туркменистана прибыл в Астану

 

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Астану с государственным визитом, сообщает МИА «Казинформ».

Как ранее сообщало Государственное информационное агентство Туркменистана, «встреча в верхах призвана вписать важную главу в историю дружественных туркмено-казахстанских отношений».

Агентство отмечает, Президент страны подписал постановление об участии Туркменистана в Международной выставке «ЭКСПО-2017», которая пройдет с 10 июня по 10 сентября в столице Казахстана - городе Астана.

Напомним, Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран президентом республики на третий срок 12 февраля 2017 года. Президент РК Нурсултан Назарбаев, поздравив Г.Бердымухамедова с победой на выборах Президента Туркменистана, пригласил его посетить Казахстан с визитом.

 

18 апреля 2017, 16:00
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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