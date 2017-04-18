В Алматы пройдет международный турнир, который покажут в более чем 50 странах мира

29 апреля в Алматы пройдет международный турнир по смешанным единоборствам «BRAVE6 Kazakhstan» среди профессионалов , сообщает , сообщает Zakon.kz





В рамках турнира состоится 10 поединков. Главным боем вечера будет противостояние бразильца Энрике Распутин и дагестанца Эльдара Эльдарова. Всего честь Казахстана будут защищать три спортсмена - Габит Турханбек, Жуман Жумабеков и Мария Агапова.





«Очень рад, что у нас в Казахстане пройдет такой престижный турнир. Моим соперником станет Анатолий Кондратьев из России. У него хороший рекорд, поэтому ожидаем интересный бой. ММА непредсказуемый вид спорта, если будет борьба, то мы готовы к борьбе, если придется драться в стойке, то мы готовы и к стойке. Моя цель в спорте, это конечно стать выдающимся спортсменом. Думаю, главное не получать травм и больше тренироваться», - поделился казахстанский файтер Жуман Жумабеков.





Соревнования пройдут на суперсовременной спортивной площадке «Халык Арена. Турнир поддержал принц Бахрейна - Халид Бин Хамад Аль-Халифа. Гостем турнира станет отец и тренер бойца UFC Хабиба Нурмагомедова – Абдулманап.





Как сообщили организаторы, соревнования будут транслироваться в прямом эфире в более чем 50 странах мира, ожидаемая аудитория может достичь 600 млн. человек.



