Стюардесса сделала себе грудь 18 размера и перекрасила кожу в черный цвет

Работу в небе пришлось бросить, зато немка стала кочевать с одного телешоу на другое.

Немка Мартина Биг прославилась два года назад, когда увеличила себе грудь до 12 размера. Скромная стюардесса из города Трир всегда грезила о большом и пышном бюсте , передает , передает "Комсомольская правда"





С 17 лет немка со вторым номером бюстгальтера хотела себе грудь как у Памелы Андерсон. Девушку не пугала необходимость лечь под нож хирурга — ради нового тела она была готова на все. В итоге к 26 годам Мартина обзавелась-таки бюстом своей мечты. В каждую грудь она закачала по 2500 миллилитров раствора – на это потребовалось шесть операций.





Заодно бывшая бортпроводница изменила форму носа, откачала жир из бедер и талии, а так же увеличила губы, начинив их силиконом.





На все про все ушло 62 тысячи долларов. Работу в небе пришлось бросить, зато немка стала кочевать с одного телешоу на другое, демонстрируя свое богатство на камеру.





Но останавливаться на достигнутом Мартина не собиралась. Она твердо решила обзавестись самым большим бюстом в Европе. Закачав в грудь еще больше раствора, блондинка довела свои прелести до 18 размера.









Тут бы ее душе и успокоиться – но нет предела совершенству. Сейчас Мартине 28 лет, и она затеяла очередной эксперимент с собственной внешностью. В прошлом году фрекен Биг провела два месяца в Майами и в Лос-Анджелесе, нежась на пляжах и попивая коктейли. Там-то, в США, Мартину и осенило: она хочет стать темнокожей! Самой настоящей мулаткой-шоколадкой.









Вернувшись в родную Германию, бывшая стюардесса обошла нескольких врачей, умоляя превратить ее в темнокожую Барби. Для современной косметологии нет ничего невозможного – и Мартине предложили курс инъекций специального препарата для загара, усиливающего выработку меланина и делающего кожу темнее. Кроме того, блондинка установила у себя дома мощный солярий, которым она пользуется почти ежедневно.





За несколько недель кожа некогда белоснежной фрау приобрела оттенок скорлупы кокосового ореха. Мартина довольна – с такой грудью, да еще и в образе Барби-шоколадки на нее снова появился спрос на телевидении. Немку приглашают в эфир национальных телеканалов, о ней пишут западные таблоиды и рассказывают интернет-сайты.









«Как же она, бедненькая, замуж-то теперь выйдет?» - охают сердобольные немецкие бабушки. С этим, кстати, у Мартины полный порядок. Самый горячий поклонник форм бывшей стюардессы — ее бойфренд Майкл. Именно он вдохновил женщину на модельный бизнес и даже стал ее агентом.









Неизвестно, что предпримет Мартина после того, как ее темнокожий вид надоест зрителям. Наверняка придумает что-то еще более нелепое. Пока же в планах у немки и дальше увеличивать бюст - до 24-го размера. Блондинку не останавливает даже то, что из-за пластики ей пришлось столкнуться с серьезной проблемой: после очередного увеличения груди у нее началось воспаление. Доктора предлагали ей удалить импланты, но женщина категорически отказалась. Тогда врачам пришлось частично откачать раствор из ее груди и назначить лечение антибиотиками. Тот период Мартина вспоминает как «настоящий кошмар».





Тем не менее, завязывать с пластикой она не собирается. Кроме груди она намерена увеличить еще и ягодицы . Мартина мечтает о попе, как у Ким Кардашьян, и уже запланировала поставить в «пятую точку» импланты.



