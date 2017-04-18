Назарбаев: туркменский народ мы считаем самым близким соседом

"Для нас это имеет очень большое значение, потому что наши устои, которые были заложены веками дедами и прадедами, — это дружелюбие, добрососедство, взаимоуважение", — сказал президент Туркменистана.

"Наше видение на международной арене или схоже, или совпадает — это вопросы как мира, стабильности и безопасности не только в регионе, но и во всем мире. У нас много образцовых примеров, где мы в международных структурах, как в ООН, в Организации по безопасности и содружеству в Европе и других структурах, где мы ведем свою политику открытых дверей", — заключил Бердымухамедов.