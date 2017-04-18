Герой дня: стойкого казахстанского полицейского "по пояс в воде" сравнили с канадским коллегой

Казахстанского полицейского сравнили с известным канадским офицером полиции. Он стойко несет службу во время наводнений и по пояс в воде, охраняет затопленные дома в Актюбинской области. Восторженный пользователь Facebook Samat Nurtaza опубликовал на своей странице фотоколлаж нашего лейтенанта и канадского офицера, который охранял аптеку от мародеров, также стоя в воде , передает , передает Zakon.kz





Пользователь ФБ отметил, что Джон Шаттлворт, который в Онтарио в 1974 году охранял аптеку во время наводнения, глубоко предан своему делу и на таких специалистах, которые любят свою работу, держится весь мир.





"...Но и в нашем Казахстане не мало людей, которые преданы своей профессии и любят свою работу. И пример тому вот этот молодой парень, который по грудь погружен в холодную воду, но тем не менее помогает своим соотечественникам", - отметил Samat Nurtaza и призвал казахстанцев на его примере объединиться.





Он напомнил, что были времена и потяжелее и преодолел народ все трудности вместе.





"Давайте немного успокоимся и проявим стойкость, дадим возможность отработать акимам и властям. Если дать им пару дней, думаю ситуация разрешится. От нападок нечего не изменится. Объединимся соотечественники!", - написал в ФБ активист.





Отметим, что СМИ сообщают, что нашего героя - актюбинского лейтенанта зовут Данияр Сембай. Он работает инспектором по делам несовершеннолетних в Заводском отделе полиции Актобе. Он участвовал в спасательных работах и вывозил людей из затопленных домов.



