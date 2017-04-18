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Новости за сегодня

Назарбаев подписал поправки по совершенствованию уголовно-исправительного законодательства

 

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовно-исполнительного законодательства», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Закон направлен на совершенствование уголовно-исполнительного законодательства, приведение действующего законодательства в соответствие с положениями Уголовно-исполнительного кодекса. Закон направлен на исключение противоречий и коллизий между законодательными актами, регламентирующими порядок взаимодействия между органами уголовно-исполнительной системы и другими государственными органами, вовлеченными в процесс исполнения наказания.

Ранее сообщалось, что в соответствии с расширением компетенции службы пробации требуется коррекция функций местных исполнительных органов, органов системы здравоохранения и образования. Реформирование таких видов наказаний, как ограничение свободы, общественные и исправительные работы требует внесения дополнений и изменений в порядок взаимодействия органов уголовно-исполнительной системы с другими государственными органами. В связи с введением Уголовно-исполнительным кодексом таких новелл, как системы индивидуализации наказания, поощрение трудоустройства осужденных возникает необходимость внесения изменений в порядок работы органов занятости, социального обеспечения, системы профессионального обучения, учреждений уголовно-исполнительной системы.

«Поправки направлены на приведение наименований государственных органов в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом, в частности, «исправительные учреждения» на «учреждения уголовно-исполнительной системы»; «служба пробации уголовно-исполнительной инспекции» переименовывается в «службу пробации»», - отмечали депутаты.

 

18 апреля 2017, 16:36
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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