Президент Туркменистана видит в Казахстане миротворца

«Наши отношения формируются из вопросов, касающихся международной политики, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сфер. Наше видение на международной арене или схоже, или совпадает. Это вопросы мира, стабильности и безопасности не только в регионе, но и во всем мире. К примеру, мы - в ООН, ОБСЕ и других международных структурах - ведем свою политику «открытых дверей». Пользуясь случаем, хочу выразить свою благодарность за то, что вы не только поддержали, но и были соавтором. Теперь 12 декабря объявлено Международным днем нейтралитета», - сказал Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.



