Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Более 20 человек отравились салатом на проводах невесты в Кыргызстане

18 апреля 2017, 16:44

Двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

Более 20 человек госпитализированы с пищевым отравлением в Базар-Коргонском районе на юге Джалал-Абадской области Киргизии, передает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения республики.

"По данным Госсанэпиднадзора Джалал-Абадской области, отравились 22 человека. По предварительным сведениям, 15 апреля они находились на праздничном мероприятии, проводах невесты, где отравились некачественно приготовленным салатом", - говорится в сообщении.

17 апреля врачи вынуждены были госпитализировать в инфекционное отделение местной больницы восемь человек, поскольку состояние их здоровья вызывало опасение. 18 апреля с признаками пищевого отравления были госпитализированы еще 14 человек, принимавших участие в застолье.

"В настоящее время все пациенты получают дезинтоксикационную помощь. У двоих пострадавших состояние средней тяжести, остальные находятся в удовлетворительном состоянии", - отмечается в сообщении.

По информации Минздрава, остатки подозрительной пищи, которую принимали пострадавшие, направлены на лабораторное исследование. В связи с ЧП работники министерства здравоохранения "активизировали разъяснительные работы по профилактике пищевых отравлений" среди населения.

Фото: vd-tv.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...