ЕЭК изучает возможность гармонизации законодательства в сфере налогообложения электронной торговли

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) проводит анализ налогообложения электронной торговли стран евразийской «пятерки» и изучает возможность разработки общего наднационального регулирования этой сферы. Об этом рассказали представители ЕЭК на круглом столе «Налогообложение электронной торговли» с участием экспертов уполномоченных государственных органов на площадке Комиссии в Москве.

«Динамично развивающаяся международная электронная коммерция может стать одним из ведущих источников пополнения бюджета стран Евразийского экономического союза. Гармонизация законодательства государств-членов в сфере обложения НДС электронной торговли является для Комиссии приоритетным направлением», - заявила на круглом столе заместитель директора Департамента финансовой политики ЕЭК Аида Абарбекова. По ее мнению, на данном этапе важно обеспечить единое понимание возможных путей для совершенствования системы налогообложения взаимной торговли. Это возможно в том числе за счет прямого диалога между представителями Комиссии, государственных органов и представителями научного сообщества, считает Аида Абарбекова.

Глобализация и информатизация экономических процессов обуславливает необходимость разработки и применения новых механизмов налогового администрирования. Подходы к этому вопросу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сегодня различные. В некоторых из них налогообложение электронной коммерции отсутствует. В других уже существует, но нормативная база дополняется и пересматривается.

В ЕЭК полагают, что странам Союза необходимо выработать согласованную налоговую политику, направленную на предотвращение сокрытия и необоснованного занижения налогов участниками электронного бизнеса. Также важно снизить налоговые барьеры и создать условия справедливой конкуренции в электронной торговле между странами ЕАЭС, в том числе для ее стимулирования и развития.

Во второй половине 2017 года в ЕЭК начнет функционировать Рабочая группа по обмену опытом в вопросах применения Соглашений (Конвенций) об избежании двойного налогообложения в государствах ЕАЭС. На совещаниях планируется затронуть и вопросы электронной коммерции, в том числе обмена опытом по налогообложению доходов от деятельности в этой сфере. Такая работа необходима и для дальнейшего углубления интеграционных процессов Союза.

Справка:

В Армении сегодня отсутствуют правовые основы налогообложения электронной торговли: в 3-м чтении одобрен новый Налоговый кодекс, который вступает в силу 1 января 2018 года.

В Республике Беларусь частично предусмотрен особый порядок налогообложения электронной торговли. Налоговый кодекс Республики Беларусь дополнен понятиями «электронные деньги», «электронные кошельки». Эти поправки направлены на расширение перечня объектов, на которые можно обратить взыскание налогов, сборов (пошлин), пеней. Также определены положения по установлению и использованию платежных терминалов, использованию безналичной формы расчетов. С 1 января 2018 года вступят в силу положения Налогового кодекса Республики Беларусь, предусматривающие взимание НДС с электронных услуг, оказываемых иностранными компаниями.

В Кыргызстане отсутствует специальное правовое регулирование налогообложения электронной торговли. В Казахстане его также нет, однако ведется разработка нового Налогового кодекса с учетом передового международного опыта и рекомендаций международных организаций, в том числе по вопросу налогообложения электронной коммерции.

В Российской Федерации в последнее время активно ведется работа по анализу возможности налогообложения электронной торговли как товарами, так и услугами. С 1 января 2017 года введен и действует с НДС в размере 18% для иностранных компаний, продающих через интернет электронный контент российским пользователям.

По информации ФНС России, на начало февраля 2017 года 74 иностранные компании представили заявления о постановке на учет в качестве плательщика НДС. Они начнут предоставлять налоговую отчетность и платить НДС в России. Активно обсуждается введение НДС на операции по трансграничной электронной торговле товарами физическим лицам.