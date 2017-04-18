Первая участница Бостонского марафона пробежала его вновь спустя 50 лет

Первая женщина-участница Бостонского марафона Катрин Швитцер спустя 50 лет вновь приняла участие в забеге. 70-летняя спортсменка вышла на старт под тем же 261 номером.









Впервые американка вышла на старт марафона 19 апреля 1963 года в 20-летнем возрасте. На тот момент считалось. что в забеге имеют право принимать участие только мужчины, но Катрин записалась для участия в соревновании и преодолела дистанцию за четыре часа и 20 минут. После финиша ее дисквалифицировали и исключили из союза атлетов-любителей. В возрасте 70 лет, она пробежала марафон за четыре часа 44 минуты и 31 секунду.





"Я финишировала, прямо как 50 лет назад. Мы здесь для того, чтобы изменить жизнь женщин. Представьте, что будет через 50 лет!", — написала спортсменка в своем Facebook.







