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|УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
ПРЕСС - РЕЛИЗ
Уполномоченный по правам человека в РК обсудил вопросы институционального развития учреждения Омбудсмена с представителем Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Рышардом Комендой
18 апреля 2017 года г. Астана
Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Аскар Шакиров встретился с представителем Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Рышардом Комендой.
В ходе встречи стороны обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества в свете обеспечения и защиты прав человека.
Омбудсмен проинформировал собеседника об изменениях, внесенных в Основной Закон РК, в том числе связанных с новым конституционным статусом Омбудсмена и порядком его избрания.
Он также подчеркнул, что закрепление статуса Уполномоченного по правам человека в Конституции позволит осуществить его дальнейшее институциональное развитие.
В данном контексте была отмечена важность укрепления национальных правозащитных механизмов и законодательства в этой сфере, в связи с чем Р. Коменда заявил о готовности УВКПЧ оказать необходимое содействие.
Стороны также обсудили организационные вопросы Первого международного форума «НПМ: Казахстанский опыт», который состоится в мае т.г. в Астане при содействии Европейского Союза, Совета Европы, Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и других международных организаций.
Отмечая эффективность многолетнего взаимодействия с одной из ключевых структур ООН, Уполномоченный по правам человека в РК пригласил Р. Коменду на официальную презентацию ежегодного Отчета Уполномоченного по правам человека за 2016 год, которая состоится 4 мая т.г.
Представитель УВКПЧ высоко оценил происходящие в Казахстане преобразования и выразил готовность к оказанию необходимого содействия национальному правозащитному учреждению в его деятельности.
По итогам встречи было выражено намерение укреплять взаимодействие в рамках правозащитных проектов.
Пресс-служба
Уполномоченного по правам человека
в Республике Казахстан
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