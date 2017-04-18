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www.ombudsman.kz 		УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

 

ПРЕСС - РЕЛИЗ

 

Уполномоченный по правам человека в РК обсудил вопросы институционального развития учреждения Омбудсмена с представителем Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Рышардом Комендой

 

18 апреля 2017 года г. Астана

 

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Аскар Шакиров встретился с представителем Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Рышардом Комендой.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества в свете обеспечения и защиты прав человека.

Омбудсмен проинформировал собеседника об изменениях, внесенных в Основной Закон РК, в том числе связанных с новым конституционным статусом Омбудсмена и порядком его избрания.

Он также подчеркнул, что закрепление статуса Уполномоченного по правам человека в Конституции позволит осуществить его дальнейшее институциональное развитие.

В данном контексте была отмечена важность укрепления национальных правозащитных механизмов и законодательства в этой сфере, в связи с чем Р. Коменда заявил о готовности УВКПЧ оказать необходимое содействие.

Стороны также обсудили организационные вопросы Первого международного форума «НПМ: Казахстанский опыт», который состоится в мае т.г. в Астане при содействии Европейского Союза, Совета Европы, Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и других международных организаций.

 Отмечая эффективность многолетнего взаимодействия с одной из ключевых структур ООН, Уполномоченный по правам человека в РК пригласил Р. Коменду на официальную презентацию ежегодного Отчета Уполномоченного по правам человека за 2016 год, которая состоится 4 мая т.г.

Представитель УВКПЧ высоко оценил происходящие в Казахстане преобразования и выразил готовность к оказанию необходимого содействия национальному правозащитному учреждению в его деятельности.

 По итогам встречи было выражено намерение укреплять взаимодействие в рамках правозащитных проектов.

 

 

Пресс-служба

Уполномоченного по правам человека

в Республике Казахстан

18 апреля 2017, 17:03
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