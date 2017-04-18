Назарбаев: туркменский народ мы считаем самым близким соседом

Народ Туркменистана является самым близким соседом и партнером для Казахстана, заявил президент РК Нурсултан Назарбаев.

«Туркменистан, туркменский народ считаем самым близким соседом, партнером и братским народом для нас. Все годы независимости, уже 25 лет, все эти годы всегда взаимопонимание, не было никаких нерешенных вопросов между нашими странами. Как мы построили отношения, до сих пор это идет», — сказал Назарбаев на переговорах с Бердымухамедовым в узком составе.

Он отметил, что две страны сотрудничают во внешней политике, поддерживают инициативы друг друга на международном уровне.

Одним из крупных совместных проектов благодаря дружбе стала железная дорога от Казахстана через Туркменистан и Иран. Об этом будет речь идти 15 мая в Пекине на большом форуме», — добавил Назарбаев.

Президент также проинформировал, что для подписания подготовлены документы, которые сделают визит Бердымухамедова очень важным в отношениях двух стран «в это сложное, очень турбулентное время в мировой экономике и политике».

«Я Вас приветствую от души, еще раз поздравляю, успехов Вам лично, крепкого здоровья и процветания туркменскому народу», — заключил Назарбаев.

В свою очередь, Гурбангулы Бердымухамедов выразил Назарбаеву признательность за приглашение посетить Казахстан.

«Для нас это имеет очень большое значение, потому что наши устои, которые были заложены веками дедами и прадедами, — это дружелюбие, добрососедство, взаимоуважение», — сказал президент Туркменистана.

«Наше видение на международной арене или схоже, или совпадает — это вопросы как мира, стабильности и безопасности не только в регионе, но и во всем мире. У нас много образцовых примеров, где мы в международных структурах, как в ООН, в Организации по безопасности и содружеству в Европе и других структурах, где мы ведем свою политику открытых дверей», — заключил Бердымухамедов.