Тереза Мэй назначила новые выборы в Великобритании

В Великобритании 8 июня пройдут досрочные парламентские выборы, также будет сформировано новое правительство, заявила премьер-министр Тереза Мэй , передает , передает Лента.ру со ссылкой на BBC News.





По словам главы британского правительства, стране после референдума о выходе из Евросоюза требуются определенность, стабильность и сильное руководство.





Как отмечает РИА Новости , решение о проведении выборов Мэй приняла после того, как опросы общественного мнения показали, что Консервативная партия повысила свой рейтинг популярности.





Законопроект о проведении выборов будет внесен в парламент в среду, 19 апреля. Для его принятия необходима поддержка двух третей парламентариев.



