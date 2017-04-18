Тереза Мэй назначила новые выборы в Великобритании
18 апреля 2017, 17:08
Опросы общественного мнения показали, что Консервативная партия повысила свой рейтинг популярности.
В Великобритании 8 июня пройдут досрочные парламентские выборы, также будет сформировано новое правительство, заявила премьер-министр Тереза Мэй, передает Лента.ру со ссылкой на BBC News.
По словам главы британского правительства, стране после референдума о выходе из Евросоюза требуются определенность, стабильность и сильное руководство.
Как отмечает РИА Новости, решение о проведении выборов Мэй приняла после того, как опросы общественного мнения показали, что Консервативная партия повысила свой рейтинг популярности.
Законопроект о проведении выборов будет внесен в парламент в среду, 19 апреля. Для его принятия необходима поддержка двух третей парламентариев.
Фото: Andrew Mccaren / Zumapress / Globallookpress.com
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