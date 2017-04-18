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Тереза Мэй назначила новые выборы в Великобритании

18 апреля 2017, 17:08

Опросы общественного мнения показали, что Консервативная партия повысила свой рейтинг популярности.

В Великобритании 8 июня пройдут досрочные парламентские выборы, также будет сформировано новое правительство, заявила премьер-министр Тереза Мэй, передает Лента.ру со ссылкой на BBC News.

По словам главы британского правительства, стране после референдума о выходе из Евросоюза требуются определенность, стабильность и сильное руководство.

Как отмечает РИА Новости, решение о проведении выборов Мэй приняла после того, как опросы общественного мнения показали, что Консервативная партия повысила свой рейтинг популярности.

Законопроект о проведении выборов будет внесен в парламент в среду, 19 апреля. Для его принятия необходима поддержка двух третей парламентариев.

Фото: Andrew Mccaren / Zumapress / Globallookpress.com

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